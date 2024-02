La Fórmula 1 y su mensaje para Red Bull tras la polémica de Christian Horner

El ambiente de la Fórmula 1 se ve sacudido por una investigación en curso que ha puesto bajo la lupa a Christian Horner, el director del equipo Red Bull. Esto, ocurrido justo antes del inicio de la temporada 2024. Es necesario resaltar que el director de la escudería campeona del mundo de la mano de Max Verstappen está bajo una investigación independiente por “conducta inapropiada” que se denunció por parte de una empleada del equipo.

Las acusaciones de "conducta inapropiada" contra Christian Horner surgieron hace dos semanas a raíz de un informe publicado por el periódico neerlandés De Telegraaf. Según nuevos detalles revelados por el mismo medio, una empleada del equipo habría denunciado que el hombre de 50 años de edad le envió mensajes "sexualmente sugerentes" durante un período prolongado, lo que ha llevado a la apertura de una investigación independiente por parte de Red Bull.

Las palabras de Fórmula 1 por el caso de Christian Horner

Según indicó el medio MotorSport Latam, la Fórmula 1, titular de los derechos comerciales, emitió un comunicado en el que expresa su expectativa y deja en claro que esperan que la situación de Horner se resuelva lo antes posible: "Hemos tomado nota de que Red Bull ha iniciado una investigación independiente sobre las acusaciones internas en Red Bull Racing. Esperamos que el asunto se aclare lo antes posible, tras un proceso justo y exhaustivo, y no haremos más comentarios en este momento".

Claramente el caso de Christian Horner ha llamado la atención de la industria automotriz, especialmente de Ford, que comenzará a proporcionar motores a Red Bull a partir de 2026. Según informes, la empresa ha expresado su interés en una investigación clara, transparente y rápida sobre las acusaciones contra el expiloto y dirigente de automovilismo británico, enfatizando la importancia de la seriedad en el manejo del asunto.

Las implicaciones de este caso son significativas, ya que Ford podría reconsiderar su asociación con Red Bull si no se resuelven satisfactoriamente las acusaciones. Mientras tanto, Horner ha declarado su total cooperación con la investigación y ha mantenido el enfoque en la preparación para la próxima temporada de carreras. "He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio", declaró Christian en una entrevista realizada por Europa Press tras la presentación del RB20.