La gira de Fernández por Europa: tres países claves para el devenir de las gestiones por la deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández iniciará mañana en Berlín la segunda escala de su gira europea, donde se sumará a la comitiva el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una semana que volverá a tener a la deuda externa como protagonista, tanto en la reunión del lunes entre el mandatario y la canciller alemana Ángela Merkel, como en el encuentro que el titular del Palacio de Hacienda mantendrá el miércoles con la directora del FMI, Kristalina Giorgeva, en El Vaticano.



Tras los respaldos a las gestiones del Gobierno por la deuda cosechados en El Vaticano, en su encuentro a solas con el papa Francisco, y en Roma, en sus reuniones con su par italiano, Sergio Mattarella, y el primer ministro Giuseppe Conte, Fernández emprenderá mañana viaje hacia Berlín, adonde tiene previsto arribar cerca del mediodía de Alemania (8 de Buenos Aires).



Tan solo unas horas después se sumará a la delegación que acompaña al mandatario el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien se incorporará así a la escala en Alemania de la gira presidencial, donde Fernández se reunirá el lunes por la noche (16 hora de Argentina) con la canciller Ángela Merkel, en un encuentro en el que estará sobre la mesa la renegociación de la deuda.



En Berlín, a la agenda se sumaron reuniones con directivos de la automotriz Volkswagen y de la empresa multirrubro Siemens, según adelantaron voceros de la delegación.



Según consignaron hoy a Télam fuentes del Palacio de Hacienda, la participación de Guzmán se circunscribirá a la escala en Alemania de la gira presidencial, que continuará luego por España y, finalmente, por Francia, desde donde el Presidente, la primera dama Fabiola Yañez y la comitiva que lo acompaña emprenderá el regreso a Buenos Aires el jueves.



Mientras el miércoles Fernández esté desarrollando su agenda en Francia, signada por la reunión con su par Emmanuel Macron, el ministro Guzmán estará manteniendo en El Vaticano un también clave encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, con el objetivo de avanzar en la renegociación del préstamo de US$ 44.000 millones que ese organismo le otorgó al país.



El dato nuevo que circuló hoy en la comitiva argentina es que por iniciativa del mismo Macron la agenda entre ambos mandatarios se ampliará a 4 horas.



En ese momento, el Presidente ya tendrá en sus manos el minucioso informe que el ministro de Economía llevará mañana en su equipaje, referido a la deuda con el Club de París, según lo detallado por fuentes oficiales.



Previo a la escala en Francia, última de la gira emprendida el jueves último, y luego de su paso por Alemania, el presidente partirá el martes hacia Madrid, donde la agenda oficial incluye un encuentro y un almuerzo con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, previsto para el mediodía (hora de Madrid) de ese día (9 en la Argentina).



Será en Madrid o en París donde, además. Fernández se vea con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común y vicepresidente de la Comisión Europea, Joseph Borrell, con quien repasará el estado de las relaciones entre el bloque europeo y el Mercosur.



"Supongo que hablaré del tema cuando lo vea", respondió hoy Fernández cuando Télam lo consultó por las relaciones entre los bloques. Borrell es un caso particular de funcionario español: desde julio de 2019 tiene también la ciudadanía argentina, en homenaje a su padre, que también tuvo doble ciudadanía.



En los tres escenarios en los que esta semana se completará la gira presidencial -Alemania, España y Francia-, se descuenta que Fernández hará valer el espaldarazo cosechado en su paso por Italia y en su encuentro a solas con el Papa el jueves último.



Justamente, el apoyo expresado a Alberto Fernández por el Sumo Pontífice en la cuestión de la deuda le dará también un marco especial a la presencia del ministro Guzmán el miércoles en el Vaticano, donde participará del seminario organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales (PACS) sobre "Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación", que congregará a economistas de todo el mundo en la Santa Sede.



Ese será el ámbito en el que se producirá la reunión entre la titular del FMI y el ministro de Economía, una instancia clave en el camino de la negociación por la millonaria deuda contraída por la Argentina durante la gestión de Cambiemos.



Del otro lado del Atlántico, en Buenos Aires, también la deuda seguirá en debate: esta vez será en el Senado, que discutirá el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, aprobada el miércoles último por Diputados.



En este sentido, en una entrevista que concedió hoy desde Roma a Radio 10, Fernández definió como "un gesto de madurez de la clase política argentina" la aprobación de esa iniciativa, que le da aval parlamentario a las negociaciones por la deuda, con el respaldo de Juntos por el Cambio, ahora principal bancada opositora y hasta diciembre último responsable del gobierno nacional.



"Se tomó una deuda porque no se podía pagar la que habían tomado los dos años anteriores; se comprometieron a pagar en muy corto plazo y a tasas altísimas; no somos los responsables de eso", reiteró Fernández en la entrevista.



"No somos nosotros los que dejamos las arcas vacías", enfatizó el mandatario, quien dijo verse obligado a explicarlos "tantas veces" para que se entienda cuál es la situación del gobierno.



Será el martes próximo, cuando el Presidente se encuentre en España, que el Senado comenzará a analizar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo en el marco de un plenario de comisiones, y el miércoles por la mañana está prevista la sesión en la que el oficialismo aspira sea convertida en ley esta herramienta.



(Informe: Irene Savio, desde Roma)