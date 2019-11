La hija de El Polaco y Karina "La Princesita" cantó en Pequeños Gigantes

El domingo pasado se realizó una nueva emisión de Pequeños Gigantes, el certamen de talentos infantil del programa que conduce Susana Giménez por Telefe. En esta ocasión, el jurado, integrado por Tini Stoessel y Soledad Pastorutti, contó con la presencia especial de Juana Viale.

Entre el público del estudio donde se grabó el segmento se encontraba nada más y nada menos que Karina La Princesita Tejeda. La visita, claro, tenía un motivo: Sol Cwirkaluk, su hija de 12 años, fruto de su relación con El Polaco, fue una de las participantes que se presentó en el concurso.

La joven entonó “Cuando te veo”, de Nicki Nicole. Su madre la acompañó desde la tribuna a lo largo de toda la interpretación y, una vez que terminó, se ganó los aplausos de todos los que se encontraban en el estudio. Incluidos, por supuesto, los de Susana.

“¡Muy bien, mi amor! Ella tiene una voz bárbara. Es tímida, como La Princesita. Creo que cuando ella tenía tu edad era tímida”, observó la conductora.

Las tres integrantes del jurado felicitaron a la joven, y fue Juana Viale quien le dio una conmovedora devolución. “La quiero felicitar a Sol porque sé lo que es ser ‘hija de’ o ‘nieta de’, y animarse a salir al escenario con tu propio nombre y tu propia elección musical es mucho más que lo que cualquier persona puede animarse en la vida”, confesó.

En ese sentido, le dijo a la participante: “Me parece que es increíble lo que hiciste. Está bien ser tímido también, es parte del proceso. Y animarse es lo más lindo que vida. Así que te re felicito”.

Por su parte, Tini resaltó: “Se vino con un look increíble y personal, me gusta mucho. ¡Felicitaciones, hermosa!” Finalmente, Sol fue elegida para avanzar a la siguiente ronda del certamen.

La pequeña Sol está esperando un hermanito porque Barby Silenzi está embarazada de El Polaco. Recientemente, en el Bailando, Marcelo Tinelli le preguntó a Karina La Princesita sobre esta situación, y ella respondió: “Pienso que es un tema del cual yo no tengo por qué responder, porque no me corresponde. Soy ubicada y me parece que respondo cuando es correcto responder”.

Y luego agregó: “No soy parte de la pareja y me parece que si ellos están felices y todo, eso es lo importante. Creo que mientras mi hija vea a los padres felices, ella va a ser feliz también".