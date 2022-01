La historia de amor de la propuesta de casamiento sanjuanina en Las Grutas que se hizo viral

Una pareja sanjuanina vivió un romántico momento en sus vacaciones de verano. Nicolás Varas le propuso casamiento a Sheila Paez, en medio de un bar de Las Grutas, Río Negro, lugar en el que pasan sus vacaciones. El momento fue registrado por los turistas y rápidamente se hizo viral.

Ambos son de Rivadavia y tienen 29 años, por una amiga en común su relación comenzó hace 11 y desde ahí caminan juntos. Si bien el casamiento era algo que ambos conversaban, Sheila no se imaginaba que era lo que iba a pasar en el bar Franu, según comentó a DIARIO HUARPE.

“Se que es una propuesta con mucho amor, porque Nico es super vergonzoso, igual que yo, así que hacerlo frente a tantas personas significaba algo para él”, agregó la futura novia.

La situación sucedió asi: salieron a un bar, Nico quería que específicamente fuera uno con show en vivo. Una vez allí, vieron que en Franu se presentaba una banda. Después que esta tocó, Nicolás animó a Sheila a subir al escenario para cantar. Con la vergüenza a flor de piel Sheila ya estaba preparada para lo que viniera, algunas canciones, risas y pasar un momento feliz en sus vacaciones, eso era lo que pensaba hasta que Nicolás tomó el micrófono y dijo: “Les mentí no vamos a cantar, pero si quiero hacer una pregunta a mi novia. Si después alguien quiere cantar de verdad, que venga (al escenario)”.

Después de decir eso, Nico se puso de rodillas y con el anillo en sus manos le propuso casamiento a Sheila. Ella, con su cara de asombro registrada en video, dio el si.

“Si no fuera porque la gente del lugar empezara a sacar los celulares y grabar, no tendría registro de lo que pasó porque no me acuerdo de nada. Hasta que no estuvo de rodillas no sabía que era lo que iba a pasar”, comentó Paéz.

Una propuesta frustrada por Covid-19

Los dos son super hinchas de Sportivo Desamparados, la fantasía de Nico era proponerle casamiento en la cancha, pero por la situación sanitaria, el escenario no tenía lugar. Él quería que fuera algo memorable.

Un romance marcado por el fútbol y lleno de pasiones.

Como el tiempo es finito e impredecible y ante una situación sanitaria en la que no parecía mejorar, Varas decidió aprovechar las vacaciones para hacer la propuesta. Nicolás tenía hace un mes el anillo y cargó con él los cuatro días que llevan de vacaciones. En ningún momento Sheila sospechó.

Después ir y venir con el anillo en el bolsillo, finalmente el sábado 8 de enero, le propuso casamiento y ella aceptó.