La historia de amor detrás del viral: sanjuanino le propuso casamiento en un bar a su novia

Agustín Maturano y Yanina Jofré son los protagonistas de esta historia romántica. El de 27 años, chimbero, ella de 34, rawsina. Agustín le propuso casamiento a Yanina después de seis años de noviazgo, lo hizo en un bar, alguien lo filmó y se hicieron virales. La historia detrás del video.

Agustín tiene una gomería, en la esquina de San Martín y Diagonal Sarmiento, cerca de la plaza departamental de Caucete y muy cerca del lugar en el que dio uno de los pasos más significativos en su vida, el bar Moe´s. Él comenta a DIARIO HUARPE que la gente del bar fueron los estrategas detrás del plan.

“Tengo el negocio muy cerca, y una vez a la salida del trabajo me crucé. Es un lugar muy lindo, pasan buena música. Con el tiempo nos hicimos amigos cambiamos números y yo les comenté la idea, pero era más una intención que un plan, ellos colaboraron en todo”, dice con un tono eufórico.

La decisión estaba tomada, durante la semana previa compró las alianzas y el ramo de flores. El plan era festejar que económicamente estaban mejor, una celebración entre tanto mal tiempo. La llevé “engañada”, dice. La salida de cenar y la excusa se pusieron en marcha.

Lo que sigue es lo que llegó a miles por el video viral: uno de los miembros de los meseros se acerca con un ramo de flores hacia Yanina, él la guía hasta la puerta y desde adentro aparece un paralizado Agustín caminando hacia la mujer de su vida. “Casi al cierre del bar los muchachos me hicieron una seña y fui a buscar las flores y las alianzas, cuando estaba por salir ellos pusieron la música, ¡unos genios!”

Casi como ordenándoles a sus piernas que se movieran avanzó hasta Yanina. “Yo me quería arrodillar, como en las películas, pero el cuerpo no me acompañó”, agrega el futuro marido.

Ella finalmente dio el si.

“Soy muy feliz” confiesa Agustín. “Quería que fuera algo distinto, pero distinto para mi, es algo que voy a hacer una sola vez en la vida, nos vamos a casar por iglesia y por civil, vamos a hacer todo”, su voz en el teléfono tiene el tono de alguien que ganó.

Con el video viral el chimbero es la cara conocida, de hecho tuvo que hacer un cambio de alianzas por un mal cálculo de tamaño y cuando realizó el cambio, el personal de la joyería se sacó una foto con él. “Es lo más parecido a un sueño, pero mejor” agrega.

Así comienza una nueva etapa en esta historia de amor, una historia que comenzó en un boliche, en el que él se enamoró de ella y continuaron compartiendo. Él confirmó ese enamoramiento en el día a día, “no solamente es hermosa, es muy compañera y da todo sin esperar nada a cambio”. Cabe destacar que el staff del bar está invitado al evento.

El romántico cierra “a los varones les digo que no se pierda esto, que acompañen de gestos el amor”.