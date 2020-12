La historia de Cristian Clavero: 17 años sin saber quién lo mató y el homenaje que alivia el desconsuelo

Decenas de personas se reunieron en calle Paula Albarracín de Sarmiento, 200 metros al sur de Comandante Cabot, para homenajear a Cristian Clavero. Un automovilista lo atropelló y lo dejó agonizando a su suerte la madrugada del 23 de julio de 2003. El cielo estaba oscuro todavía cuando murió el joven, que se trasladaba en moto a su camino de trabajo.

Desde aquel día su mamá, Martina Brito de Clavero, pidió justicia y fue pionera en San Juan en salir a la calle con su pancarta, según indicaron desde la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza. El 31 de diciembre cumple 80 años y este martes recibió un regalo de cumpleaños: la ONG lo homenajeó con un cartel azul que permanecerá para siempre con su nombre en el lugar del siniestro vial.

El cartel de Cristian es el último del año para la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El recuerdo trae alivio para el desconsuelo de la mujer que hace 10 años tomó la decisión de retornar a las Islas Canarias, en España, lugar donde nació. Martina se fue para no morir en la tristeza al no encontrar justicia en el caso de su hijo.

Lucía Clavero, de 56 años, la hermana mayor de Cristian, contó a DIARIO HUARPE que su mamá “está muy emocionada” y que este homenaje “significa todo”. “Era como un hijo para nosotros porque lo criamos todos, era el regalón, ya que era el más pequeño de cinco hermanos”, dijo.

EEl acto tuvo la presencia de un cura que dio unas palabras de consuelo. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

“Este cartel sirve para crear conciencia, para que una familia no vuelva a sufrir la pérdida de un integrante en un siniestro vial y es un mensaje para el conductor, para que sepa que aquí dejó morir a una persona”, añadió entre lágrimas.

En lo que va del año, la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza colocó 12 carteles en diferentes departamentos con el fin de que las historias de siniestros viales no sean olvidadas, según comentó a este medio su referente Guillermo Chirino.

El hecho

Cristian viajaba a bordo de su moto desde el barrio Capitán Lazo hasta la estación de servicio de su tío, ubicada en Paula y Central, donde trabajaba hacía un año. Circulaba por República del Líbano y dobló por Paula Albarracín de Sarmiento en dirección al norte cuando cerca de las 7 perdió el control de su moto y cayó al asfalto al intentar esquivar a una bicicleta. Los peritos dijeron que Cristian se quedó en el piso viendo hacia al norte cuando fue chocado por un auto a la altura de la cabeza, dijo su cuñado Enrique Tello.

El pequeño acto tuvo lugar pasadas las 18 horas. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Nunca encontraron al conductor. No hubo testigos ni pruebas concretas para hallar a la persona que lo abandonó tras el impacto. En aquella época no se podía ni pensar en un registro de cámara de seguridad y la única persona que pudo aportar algo contundente era el ciclista, pero no ayudó mucho, según Tello. Existieron simples rumores de que era un auto verde o marrón, pero nada más que eso. Como nadie dio una identificación, nunca hubo detenidos.

Cristian Clavero tenía 20 años. Foto gentileza.

El joven era padre de un bebé en aquel entonces: Kevin Clavero. El muchacho también estuvo presente en su homenaje y apenas pudo omitir una palabra de lo emocionado que estaba.

El cartel fue un mensaje para el conductor que lo abandonó en la calle. Foto Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.