La historia de Gimena y Mathías detrás de la propuesta de casamiento en la facultad

“Yo no creo en el destino, pero es como si lo nuestro estuviera predestinado”, dice Gimena Mercado. Es que ella, 24 años, y su prometido, Mathías Ariza de 29 años, se conocieron en el 2019 y nunca se imaginaron que sus vidas iban a volver a cruzarse un año después e iban a terminar juntos. Ahora, el video de ambos se hizo viral ya que él le propuso casamiento en el momento en el que ambos rendían su tesis para recibirse.

La primera vez que se vieron fue cuando Gimena se recibió del profesorado de Psicología junto a la hermana de Mathías, pero en ese momento ni siquiera llegaron a conversar mucho. “Esa fue la primera vez que nos vimos, pero nunca nos imaginamos que la vida nos iba a cruzar en una nueva carrera e íbamos a terminar juntos”, comenta ella.

Después, ambos comenzaron a estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Congreso. Aunque debido a la pandemia las clases fueron virtuales. Fue a mediados del 2020 donde, con la virtualidad de por medio, empezaron con las charlas, chistes y bromas en medio de las clases. Sus compañeros y hasta profesores notaban que había algo entre ellos, pero siempre lo negaban.

Mathías se dio cuenta de la química que había así que buscó una excusa para hablarla. Le escribió por WhatsApp y le dijo que quería agradecerle por todo lo que había ayudado a su hermana en la nueva carrera que estaba cursando.

“A mí me encanta cocinar así que le hice y le llevé un pan relleno. Al otro día me le declaré, le dije que me gustaba. Lo intentamos y surgió esto tan bonito”, cuenta Mathías.

Eso fue a comienzos de noviembre. La relación fue creciendo a pasos agigantados. Él sabía que quería a Gimena como compañera de vida así que empezó a planear su propuesta de casamiento.

Esa pregunta tan importante quería hacerla en un lugar especial así que eligió el espacio en el que se conocieron, la facultad. En cuanto al día, no le costó mucho decidirlo porque el miércoles 22 de diciembre ambos rindieron sus tesis así que optó por eso para que fuera doblemente especial.

“Nuestra relación surgió ahí así que me pareció lindo dar el próximo paso de lo que viene en la relación al culminar la carrera. Fuimos una pareja que comenzó y creció ahí”, dice Mathías.

Para preparar el momento, habló con los docentes y las familia de ambos. También con su directora de carrera que se puso muy feliz y le avisó a gran parte de la comunidad universitaria.

Cuando Gimena rindió, gran parte los familiares de ambos comenzaron a entrar al aula, lo cual podían hacer ya que era una mesa pública. Ella no entendía nada. “No sabía por qué había tantos familiares adentro del curso, tantas personas mirando desde la ventana y el pasillo lleno”, sostiene.

A pesar de ello, se enfocó en que ese panorama no la pusiera nerviosa y siguió con la defensa de su tesis. Todo transcurrió con normalidad hasta que el presidente de la mesa le dijo que le iban a hacer una última pregunta, pero no la iban a hacer ellos, sino Mathías.

“Fue un momento que me descolocó, no me lo imaginaba porque no había encontrado indicios de que algo así podía pasar”, cuenta la joven.

Fue ahí cuando él se levantó del banco y dijo: “Voy a hacer una pregunta que se hace una sola vez en la vida”. Después de eso se arrodilló y sacó un anillo para luego preguntarle a su novia si quería casarse con él.

La novia se emocionó y se le corrieron algunas lágrimas. Dijo que sí y ambos se abrazaron, lo cual quedó inmortalizado en los celulares ya que más de la mitad de los presentes estaban grabando lo que ocurría.

“Fue una sorpresa muy linda, no la esperaba, pero fue un momento inigualable”, cerró Gimena.

