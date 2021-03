La historia de Mayra, se cayó su casa por el terremoto y ahora se quedó sin nada por la lluvia

La lluvia afectó a una gran cantidad de vecinos de Pocito que el 18 de enero perdieron sus casas debido al terremoto. Ahora, viven otro fuerte golpe, la lluvia que comenzó en la madrugada produjo inundaciones en sus casas y hasta caídas de los ranchos que pudieron construir hasta tener una solución habitacional.

En calle Aberastain y 16, un canal desbordó por la lluvia y esa agua terminó ingresando a varias viviendas precarias. Una de ellas fue la de Mayra, una mujer que perdió su casa por el movimiento sísmico de hace dos meses y ahora se quedó sin nada.

“Lo poco que me quedaba lo perdí. Sólo me dio tiempo de sacar a mis hijos, hasta descalzos salieron. Me quedé con todo afuera y ahora no tengo dónde ir”, dijo a DIARIO HUARPE.