La historia de "Pipi" Allende, la primer raqueta sanjuanina que sumó puntos ATP

El tenis en San Juan no es de lo más fuerte en el país, pero en décadas anteriores surgieron algunos tenistas que tuvieron y demostraron un gran momento, lo que les permitió incluso jugar torneos importantes y sumar no sólo experiencia, sino también algunos puntos en el ranking mundial de tenis.

El primer tenista sanjuanino en conseguir puntos ATP fue el gran Sebastián "Pipi" Allende, el cual con su buena performance a nivel nacional, donde alcanzó a ser el número 1 en categoría de 16 y 18 años, lo llevó por ejemplo a competir en el torneo más importante en polvo de ladrillo como el Roland Garros en categoría junior.

El propio "Pipi" charló con DIARIO HUARPE y le contó cómo fue su exitosa carrera como tenista.

"Mis padres se recibieron de médicos en Córdoba y cuando volvieron a San Juan, a mi mamá la contratan como médica para hacer la revisión en la pileta del Club Banco Hispano. Entonces me llevaba con ella y yo con 8 años empecé a practicar tenis. Luego me cambié al San Juan Lawn Tenis Club, posteriormente me fui al Jockey Club y luego volví al Lawn Tenis", recordó Sebastián.

Así jugó los torneos provinciales y a los 10 años comenzó a competir en los torneos zonales en San Juan, Mendoza y San Luis que se jugaban en ese entonces. "Me empezó a ir muy bien, llegaba a semifinales, finales y ganaba títulos", indicó.

"Mi nivel fue mejorando y comencé a jugar los torneos nacionales, en Sub-12 llegué a ser número 3, en Sub-15 fui número 5 y luego en Sub-16 y Sub-18 fui número 1 del país, pero además era número 1 de San Juan y número 1 de la Zona Cuyo", contó con orgullo tras recordar sus comienzos.

A raíz de su buen rendimiento lo contrató el Club Atrac de Buenos Aires, de la zona de San Isidro. Allí entrenaba bajo la dirección de "Willy" Franco y todo su equipo. "Con ellos empecé a jugar los torneos Top Server, que eran los torneos profesionales de Argentina. Ahí también llegué a ser número 1 de Argentina", amplió Allende.

"Después de eso empecé a jugar los torneos Satélites en tres etapas y un máster. Comencé jugando las qualy y perdía bastante porque ya era otro nivel. Luego jugué como junior el Circuito Cosat a nivel sudamericano y después fui a jugar el Roland Garros Junior. También como junior jugué torneos en Estados Unidos y en Europa", rememoró.

Ahí dio el salto a como profesional en el circuito, jugó torneos Satélites y cuando tenía 19 años obtuvo los primeros puntos en el ranking: "Pasé a jugar torneos challenger y torneos interclubes a nivel profesional. El mejor ranking que tuve fue el puesto 320 con 21 puntos y en puesto 260 en doble con 18 puntos".

Ya en el año 1994, el "Pipi" decidió ponerle punto final a su carrera como profesional y comenzó su etapa como profesor de tenis. Esta nueva etapa de su vida la encaró en el San Juan Lawn Tenis Club, donde actualmente trabaja. También tuvo un paso por el Jockey Club, en Bahía de las Tablas y en el Banco Hispano, donde formó y entrenó a varios sanjuaninos.