Maribel Aguirre: “Me preparé para esto”

A los 23 años Maribel Aguirre decidió crecer dentro del ciclismo femenino, codearse con las mejores, autoexigirse y luego de dos meses, que fueron de adaptación, la sanjuanina se quedó el pasado domingo con su primera carrera en Europa tras ganar en el Trofeo Tafalla, corrido en España. Así, vio internalizada la real intensión por la que dejó San Juan para sumarse al equipo el Zaaf Cycling de España por tres meses.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la joven ciclista explayó lo que significó en su preparación subirse por primera vez a lo más alto del podio en el viejo continente: “Estoy muy contenta por el triunfo, la verdad que no lo esperaba porque acá las temporadas europeas son más difíciles. Pero después de poco más de dos meses llevo adaptándome para cada carrera pude conseguir el triunfo”.

Una semana antes, en Portugal, había tenido un excelente resultado cosechando un 3º puesto en la etapa, después pudo mantenerlo en otras estando en el top 10 en la general, lo que para la pedalera ya era “un resultados súper positivo”.

“Me encuentro en buena forma física y sabíamos que este fin de semana podía salir un buen resultado. Salió perfecto y pudimos quedarnos con la victoria”, cuenta Maribel en un parate de su intenso entrenamiento diario.

“La verdad que desde que llegué acá (por España) tuve que cambiar muchísimas cosas. Porque el ciclismo eso otro, el ciclismo femenino es de muy alto el nivel, la forma de correr es otra, los kilometrajes son otros y los terrenos diferentes. Entonces había que ajustar mucho en las primeras carreras que me tocaron que fueron las World Tour, que las disfruté mucho”, a lo que agregó que para eso “sufrí mucho, pero el proceso ha sido largo para encontrarle el punto de cómo es el ciclismo acá, que es el de una corredora profesional con buen nivel”.

La humildad de Aguirre se sostiene en sus declaraciones y atribuye que logró el triunfo gracias a su entrenador, el médico, y todo el equipo que la acompaña que fue determinante. “Entre todos pudimos encontrar el camino y los resultados se están empezando a dar”.

A Maribel le quedan por delante 3 carreras en España para luego regresar a Argentina dado que se le termina la visa de turista, pero mantiene la firme convicción de poder volver muy pronto. “Los resultados me han acompañado y he podido ser bastante protagonista en las carreras, eso me sirvió porque tengo la propuesta de otros equipos que es muy bueno. Eso lo vamos a ir definiendo para poder volver a fin de este año, pero si no se puedo seguramente será el próximo año para hacer una temporada completa”.

Maribel tiene los pies sobre la tierra y asume que este es el comienzo de un largo camino, que va en alza y se potencia con el primer triunfo en España. “Me encantaría seguir creciendo como corredora y persona acá, que es la idea, ir paso a paso y poder llegar a ese sueño que uno tiene de poder integrar un equipo World Tour”.

La victoria, según Maribel, “me hace subir un escalón más y ahora hacer el mejor papel en las carreras que me queden en España y volver a Argentina”. Y una vez en el país aguardará para ver si es convocada por la selección nacional para el Campeonato Panamericano de pista. Luego vendrán los campeonatos nacionales de pista en septiembre y el último objetivos, el más importante para la joven ciclista, son los Juego Odesur en Asunción 2022 porque “empieza el ciclo olímpico y me encantaría poder aportar lo mejor para poder llegar a París, qué es algo difícil pero no imposible así que trabajaremos para eso”, cerró Maribel redoblando su apuesta, ahora con preparación europea.