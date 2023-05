La ilusión de Javier Mascherano antes del segundo duelo de Argentina en el Mundial Sub-20

Después del triunfo de la Selección Argentina ante Uzbekistán, Javier Mascherano dejó frases interesantes. El entrenador de la "Albiceleste" Sub-20 analizó lo que fue el debut en el Mundial de la categoría, pero también miró hacia el futuro más cercano. El próximo martes, los anfitriones deberán enfrentarse a Guatemala en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

"¿Si estoy conforme? Por momentos, sí. Hemos podido conseguir la línea de juego que queremos. Tenemos cosas por mejorar. Hay muchos aspectos positivos como dar vuelta el resultado ante un rival que hace cosas interesantes. Sabíamos que era un rival difícil, es el campeón de Asia. Lo habíamos enfrentado el año pasado y nos había traído también complicaciones", comenzó diciendo Mascherano, en diálogo con TyC Sports.

Publicidad

Luego, Javier también expresó: "Creo que no hay nada mas lindo que jugar con una cancha llena, que te aliente. Nunca tuve la oportunidad de jugar al fútbol juvenil de esta manera. Siempre les digo lo mismo, que disfruten de este momento. Jugar un Mundial es una responsabilidad, pero sobre todo hay que disfrutarlo. Habíamos hablado con los chicos de transformar eso en energía positiva, de no llevar ninguna carga, que no se olviden que son chicos de 19 o 20 años. Deben disfrutar de jugar con la Selección".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Lo que viene para Mascherano y la Selección

Pensando en el duelo de este martes contra Guatemala, el DT de Argentina dijo: "Más allá de la desatención del gol, que nos quedamos pidiendo fuera de juego, el equipo tuvo la personalidad para poder revertir el resultado sobre todo en la búsqueda que intentamos nosotros. El segundo tiempo ya se empezaron a cansar las piernas. Tuvimos que modificar algún aspecto en el juego. Quizás algo que tenemos que mejorar es tratar de controlar mas el juego".

"Estamos para el próximo partido. Un Mundial es ir partido a partido. El equipo seguramente irá creciendo con el correr de los días. Estoy bien, disfrutando mucho, nadie me va quitar la posibilidad de disfrutar el poder entrenar a estos chicos que son una maravilla, en mi país con mi gente", sentenció Javier Mascherano. Sin dudas, la ilusión está intacta para lo que queda en el Mundial Sub-20.