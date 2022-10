La importante decisión que tomó Gerard Piqué con Clara Chía Martí y podría destrozar a Shakira

A cuatro meses de la separación de Gerard Piqué y Shakira sigue saliendo a la luz información respecto a la ruptura y a la nueva relación del futbolista con Clara Chía Martí. La novedad tiene que ver con una decisión de los enamorados que podría provocar una gran tristeza a la cantante de Barranquilla.

Es que Gerard Piqué y Clara Chía Martí estarían comenzando a planear ser padres el año próximo y así se lo confesó el español a su entorno quien se alegró de la noticia. Sin embargo, a quien no se lo ha comentado aún es a la madre de sus hijos. A pesar de que Shakira ya no forme parte de su vida, probablemente la noticia no le será de agrado por lo reciente de la ruptura y lo rápido que avanza la relación con su nueva pareja.

Publicidad

Según confirman medios españoles, Piqué quería un tercer hijo pero nunca llegaron a un acuerdo con Shakira para agrandar la familia. Ahora, enamorado de Clara Chía Martí, parece haber encontrado la aliada para hacer realidad su sueño de tener tres niños.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El nuevo rumos sobre el inicio de la relación de Piqué y Chía Martí

Algunas fuentes confirman que Gerard Piqué conoció a Clara Chía Martí porque era pareja del hermano de su mejor amigo. Sin embargo, hay quienes confirman que un compañero del Barcelona y su novia habrían sido quienes los presentaron. Se trata de Riqui Puig y Gemma Iglesias, el futbolista habría sido el compañero de salidas de Piqué y a través del cuál habría comenzado la infidelidad a Shakira.