La inmunoterapia ya se aplica como primera opción de tratamiento en todo tipo de cáncer de pulmón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La inmunoterapia, un tratamiento para el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatirlo, ya se aplica como primera opción en todos los tipos de cáncer de pulmón, informaron hoy especialistas durante el XXIV Congreso Argentino e Internacional de Oncología Clínica, que se realiza en la ciudad santafesina de Rosario.



La nueva indicación, que fue aprobada recientemente en el país, sirve para tratar pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) y no pequeñas (CPCNP) no escamosas, para el que no había novedades terapéuticas desde hace 40 años, afirmaron.



"El cáncer de pulmón se divide principalmente en dos tipos, que se diferencian por el tamaño de las células bajo el microscopio: el CPCNP, que afecta al 85% de los pacientes, y el CPCP, que se presenta en el 15% de los casos", explicó a Télam Santiago Ponce Aix, integrante de la Unidad de Investigación Clínica de Cáncer de Pulmón del Centro de Investigaciones Oncológicas de Madrid, España.



La nueva inmunoterapia combinada con quimioterapia, ambas intravenosas, "duplica la sobrevida de estos pacientes, que cuando se trataban sólo con quimioterapia vivían como máximo entre 14 y 16 meses", agregó Ponce Aix, miembro de la unidad de tumores torácicos del Departamento de Oncología Clínica del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.



"Muchas drogas en investigación fallaron, por eso creemos desde la oncología que ésta es una muy buena noticia. Esta nueva combinación demostró una supervivencia global con excelente calidad de vida y tolerancia al tratamiento, ya que no genera mayores efectos colaterales", dijo Diego Kaen, director de Investigación Clínica del Centro Oncológico Riojano Integral y docente de la Universidad Nacional de La Rioja.



El cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente a nivel mundial y uno de los tipos más letales. Se origina a partir de las células epiteliales del pulmón y suele invadir estructuras vecinas y generar metástasis en otras partes del cuerpo.



Según la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el cuarto tipo de cáncer de mayor incidencia en Argentina, con 11.242 casos nuevos diagnosticados por año.



Sin embargo, es el tipo de cáncer con mayor mortalidad, con 10.531 muertes anuales en el país.



Los principales factores de riesgo son ser o haber sido fumador, ser fumador pasivo y estar o haber estado expuesto a algunas sustancias, radiación o contaminación ambiental, mientras que los síntomas más comunes son dificultad respiratoria, tos (acompañada a veces de expectoración sanguinolenta), pérdida de peso, dolor torácico y ronquera.



"La inmunoterapia llegó para quedarse. Los resultados mejoran día a día y el impacto que hay en la sobrevida global en oncología es increíble. Su toxicidad es diferente y los pacientes la toleran mucho mejor que a la quimioterapia", dijo Kaen en diálogo con Télam.



"Creo que tenemos muchas respuestas pero hay que seguir buscando otras, por eso hay que seguir investigando. La Argentina es líder en la región en investigación clínica, hemos participado en todos estos estudios y lo seguiremos haciendo", concluyó.