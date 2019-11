La justicia británica declara ilegal prohibir protestas del grupo Extinction Rebellion

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Corte Suprema británica declaró hoy ilegal la prohibición policial que impidió a los ambientalistas del movimiento ecologista mundial de desobediencia “Extinction Rebellion” (XR) protestar en Londres el mes pasado.



El 14 de octubre último, después de detener a cientos de ambientalistas, la Policía Metropolitana (Met) prohibió "cualquier concentración o reunión” relacionada con la campaña de desobediencia civil y masiva.



Londres encabezó la lista de las ciudades con el mayor número de detenidos que lanzó a las calles miles de manifestantes para exigir medidas en contra el calentamiento global.



Según estimó el diario británico The Guardian, tras el fallo cientos de ambientalistas podrían demandar a la policía metropolitana por las detenciones ilegales.



Los jueces del Tribunal Superior anularon la decisión de la Met y declararon que no tenía ningún poder para imponer esa prohibición.



Grupos de derechos humanos y parlamentarios, entre otros, condenaron la prohibición en todo Londres como una restricción a la que consideraron "ilegal" y "draconiana" a la libertad de expresión y de asamblea.



La demanda a la Corte fue presentada por siete partidarios de la organización, entre ellos Jenny Jones, Caroline Lucas y Ellie Chowns, del Partido Verde; los parlamentarios laboristas Clive Lewis y David Drew; el activista laborista Adam Allnutt y el escritor ambiental de The Guardian George Monbiot.



"Esta es una victoria histórica porque por primera vez hemos desafiado a la policía por sobrepasar sus poderes y hemos ganado; es genial", festejó Jones, según The Guardian.



Mientras que Chowns, una de las detenidas en la céntrica plaza Trafalgar Square, dijo que está buscando asesoramiento para evaluar una demanda por arresto ilegal de parte de la policía.



"Creo que es muy importante que hayamos ganado porque las acciones policiales fueron desproporcionadas y también muy peligrosas", agregó.



Tras el fallo, la Met justificó hoy la medida y argumentó que el 14 de octubre la decisión fue tomada después de pensarlo mucho, luego de más de una semana de serios disturbios en Londres que requirieron una respuesta policial importante en circunstancias difíciles.



"La actividad de Extinction Rebellion causó una interrupción permanente en algunas partes de Londres. El resultado fue el cierre temporal de tres puentes en el centro de Londres, el desvío de más de 150 rutas de autobús, el impacto en la vida de los ciudadanos y la reubicación en el centro de la ciudad de oficiales que podrían haber estado y deberían haber estado trabajando en sus comunidades locales", declaró la policía en un comunicado.



No obstante, el Servicio de Policía Metropolitana señaló que, si bien está decepcionado por la sentencia de hoy, respetará la decisión del tribunal.