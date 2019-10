La justicia entrerriana permitió a una joven no cursar el secundario y reconocio titulo de EE. UU.

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un tribunal de Paraná resolvió hoy que una joven adolescente de 15 años "no deberá cursar ni rendir libre" el secundario en Argentina al haber finalizado el ciclo escolar en una institución de Estados Unidos en la modalidad a distancia, informaron desde la justicia entrerriana. El fallo fue encabezado por los jueces Andrés Manuel Marfil, Valentina Ramirez Amable y Virgilio Alejandro Galanti de la Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná. Según el dictamen, la menor enfrentó "problemas de integración" en instituciones educativas de la provincia debido a sus "cualidades superdotadas". Por eso, los letrados dieron validez al título que obtuvo la joven en "West River Academy", una escuela privada internacional con oficinas centrales en California y Colorado. El título es reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación y es habilitante para su ingreso en la carrera de Licenciatura en Matemática Aplicada en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). De esta manera, la menor no tendrá que cursar o rendir libres los contenidos exigidos en Argentina para obtener el título secundario. Por otro lado, entendieron que el Ministerio Pupilar y del Poder Judicial "pusieron en duda los informes de superdotación y expresiones de la menor", discriminando sus "capacidades, necesidades, intereses y derechos". La "lenta intervención y carente inmediatez" generaron "un perjuicio a la menor" ya que "no contó con la adecuada asistencia educativa por parte del Estado", que, se indicó, "no garantizó la educación adecuada de la menor y también la negó por desatender sus necesidades educativas especiales", destacaron los jueces. Finalmente, ordenó al CGE que "contemple los casos" de superdotados que "no encuentren un marco académico" que los contenga.