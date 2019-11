La Justicia española procesa al tío del presidente sirio por blanqueo de capitales en España

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Justicia española procesó hoy al ex vicepresidente y tío del actual presidente sirio, Bashar Al Assad, y otros familiares suyos, por haber blanqueado más de 600 millones de euros desde los años 80 en España, donde llegó a ser conocido en la sureña Costa del Sol como el "amo de Puerto Banús".



Rifaat Al Assad, hermano del ex presidente sirio Hafez Al Assad, está acusado de ser el jefe de un grupo criminal cuyas órdenes seguían sus 2 esposas, 8 hijos y varios testaferros, quienes "ocultaron, transformaron y blanquearon" fondos procedentes del Tesoro nacional sirio en distintos países europeos, principalmente Francia y el Reino Unido.



El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga desde hace varios años el origen del dinero con el que Rifaat compró inmuebles de lujo y negocios en la provincia de Málaga, en diferentes puntos estratégicos de la famosa Costa del Sol, así como un avión privado y autos de lujo.



La investigación judicial le atribuye en España 507 propiedades por valor de 695 millones de euros, según el escrito judicial publicado hoy por la prensa española.



Según el juez, Rifaat partió de Siria en 1984 "llevándose consigo alrededor de 300 millones de dólares" (unos 270 millones de euros actuales), en connivencia con su hermano, con quien acordó "esquilmar" el Tesoro nacional.



Asimismo, el ex vicepresidente sirio habría obtenido "ingentes" recursos ilícitos de múltiples actividades delictivas, entre ellas extorsión, amenazas, contrabando, expolio de riquezas arqueológicas y tráfico de drogas, explica el magistrado, quien descarta el argumento de la familia Al Asad de que el dinero provenga de donaciones saudíes.



El ex vicepresidente sirio recaló en Marbella en el año 1986, tras un breve paso por Francia, su primer destino de su exilio después de haber participado presuntamente de una conspiración contra su propio hermano.



Su primera adquisición fue en Puerto Banús, la joya portuaria de Marbella, donde compró un estacionamiento con más de 200 plazas. Se le atribuyen hoteles de lujo, negocios, boliches, y una finca de 33 millones de metros cuadrados en la localidad de Benahavís, de acuerdo con la investigación.



Antes de levantar un "imperio" en la Costa del Sol española -además de adquirir propiedades en Londres y París, presuntamente con dinero de las arcas publicas de Siria, Rifaat había acaparado poder en Siria por haber dirigido la "masacre de Hama", ocurrida entre febrero y marzo de 1982, cuando el ejército sirio aplacó una revuelta que preparaban los Hermanos Musulmanes en Hama, la cuarta ciudad del país.



Por este hecho, en el que murieron entre 10.000 y 25.000 personas, según Amnistía Internacional, está siendo investigado en Suiza por crímenes de lesa humanidad.



Además, la asociación Human Rights Watch atribuye a Rifaat el asesinato de más de 1.000 primores en la prisión de Tadmur en 1980.



Al llegar a España, Rifaat contó con protección del gobierno español, y fue recibido por el entonces presidente del gobierno, el socialista Felipe González, según publicó el diario El País, que detalla que se le asignó protección oficial. Se cree que el motivo era que actuaba como confidente del CNI, el servicio de inteligencia español, al que aportaba información sobre grupos radicales.