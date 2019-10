La Justicia ordena reforzar control ante anomalías denunciadas por Cambiemos en mesas de votación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Justicia Electoral hizo lugar a un planteo de Juntos por el Cambio para revisar y reforzar el control en la designación de autoridades de mesa para las generales del 27 de octubre al constatar que durante las PASO hubo irregularidades en nombramientos en casos en los que figuraba ausente la autoridad original. Los apoderados de Juntos por el Cambio denunciaron que 10.605 personas cumplieron roles de presidentes de mesa en las PASO del 11 de agosto en escuelas en las que no estaban empadronadas y otros casos en los que los designados estaban afiliados a partidos políticos. Ante esas denuncias, la Cámara emitió una resolución en la que pidió a las Juntas Electorales de cada provincia que implementen "un procedimiento de contingencia" para asegurar que las autoridades de las mesas de votación que deban reemplazar a quienes se ausenten durante la jornada electoral cumplan con los requisitos. Entre las anomalías que se verificaron, la Cámara ordenó que se remita a la fiscalía federal con competencia electoral la nómina de 65 casos de la provincia de Buenos Aires que ejercieron como autoridad de mesa en establecimientos distintos a los que se encontraban empadronados. Los camaristas Santiago Corcuera y Eduardo Dalla Vía consideraron que se debe investigar si esas personas pudieron haber incurrido en un delito al asumir o ejercer funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente. Fuentes de Cambiemos explicaron a Télam que "hubo casos bastante extraños de autoridades de mesa que habían sido designadas por la ausencia de la autoridad original y que no habían registrado su voto" en el establecimiento en el que se estaban desempeñando. "Empezamos a sospechar entonces que esas personas no eran de la escuela donde aparecían sino que misteriosamente aparecieron ahí como autoridades", añadió un asesor de la coalición. A raíz de la resolución emitida ayer por la Cámara Nacional Electoral, las provincias de Río Negro, Neuquén y Tucumán emitieron oficios para revisar las designaciones y en el caso de Neuquén se ordenó reemplazar directamente a todas las autoridades de las mesas observadas. En el texto de la resolución a la que accedió Télam, los camaristas advierten además que las Juntas Electorales de las provincias "deberán efectuar un cruce de las autoridades de mesa seleccionadas con el registro de afiliados a los partidos políticos". Y, les ordenan que "procedan a reemplazar a aquellas designadas que se encuentran afiliadas", así como las que no cumplan con los requisitos del artículo 73 del Código Nacional Electoral, uno de los cuales es residir en la sección electoral donde deba desempeñarse.