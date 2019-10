La línea 60 reducirá sus recorridos a ocho, con la oposición de los choferes, que harán una vigilia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La línea de colectivos 60, que une los municipios de Tigre, Escobar y San Isidro con el barrio porteño de Barracas, reducirá sus recorridos de 19 a ocho a partir del lunes 11 de diciembre, con el fin "de adecuar la prestación del servicio a las necesidades actuales" con la oposición de los choferes, que realizarán hoy una vigilia en la cabecera de Barracas.



La Resolución 152/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial y dispuesta por el Ministerio de Transporte de la Nación, señala que "con un análisis exhaustivo de los ramales, se concluyó que no es necesaria la llegada de todos hacia Barracas, a raíz de la baja carga que hay en ellos, en el tramo Plaza Italia-Constitución".



Y establece que "se reestructuró la propuesta de la empresa MONSA (Micro Ómnibus Norte Sociedad Anónima) a fin de adecuarla al diseño y necesidades actuales del sistema de transporte público región metropolitana".



Fuentes del ministerio de Transporte de la Nación confirmaron hoy a Télam que el nuevo recorrido de la línea 60 se hará efectivo a partir del lunes 11 de diciembre.



El proyecto de reestructuración de la línea 60 comenzó hace un año en una decisión conjunta del gobierno porteño y Marcelo Pasciuto, presidente de Monsa, quien dijo a esta agencia que "es un cambio positivo" y aseguró que hará que la compañía sea "competitiva" porque hoy es "deficitaria".



"Va a optimizar el viaje de la gente, porque pueden hacer trasbordo con otras líneas y son menos horas sentados", dijo Pasciuto, quien aseguro que no van a reducir personal.



"No vamos a echar a nadie, sumamos 60 choferes y van a ingresar 40 más con una renovación del 30 % de la flota, 100 unidades nuevas a fin de año", detalló.



Sin embargo, el cambio no fue bien recibido entre los trabajadores de la linea ni pasajeros, quienes este mediodía se encontraban en asamblea y esta noche realizarán una vigilia en la cabecera de Barracas.



"Estamos en contra de esta readecuación y hoy en asamblea discutiremos qué hacer ademas de la vigilia, porque este gobierno destruye todo y tiene una insensibilidad inusitada al obligar a pasajeros a pagar dos boletos en vez de uno, con el mismo recorrido", indicó hoy a Télam el delegado gremial de la linea, Néstor Marcolín.



Por su parte, Lorena de 47 años, quien después de hacer un trámite en el Hospital Moyano, en el barrio porteño de Barracas, regresaba a su casa en Pacheco, provincia de Buenos Aires opinó que prefiere "estar dos horas en un colectivo antes que hacer trasbordo".



Y agregó que para combinar dos o más medios de transporte "hay que esperar en lugares sin resguardo de la lluvia ni del sol".



La línea 60 fue fundada en el año 1931 y comenzó su recorrido desde Constitución a Saavedra. En 1934 se extendió hasta la localidad bonaerense de Tigre y después de 1989 amplió sus ramales a Escobar y al resto de los destinos, con un total de 312 unidades actuales.



El cambio propuesto es eliminar tres ramales y fusionar otros para que queden un total de 8.



De estos nuevos ocho recorridos, cuatro llegarán hasta Escobar, tres hasta Tigre y uno hasta San Isidro.



Así, el ramal A, entre San Isidro y Barracas, y el ramal H, Barracas-Rincón de Milberg serán los únicos que continuarán pasando por Plaza Constitución, mientras que el G saldrá y terminará en Plaza Italia.



Los ocho ramales y sus nuevos recorridos serán: Ramal A: Barracas-San Isidro; B: Rincón de Milberg (Tigre)- Barrancas de Belgrano (por Panamericana); C: Terminal de Ómnibus de Escobar- Barrancas de Belgrano (por Panamericana); D: Terminal de Ómnibus de Escobar- Barrancas de Belgrano (por Boulogne Sur Mer).



Además, se prevé los ramales E: Rincón de Milberg (Tigre)- Barrancas de Belgrano (por Fleming); F: Terminal de Ómnibus de Escobar-Barrancas de Belgrano (por Ruta 27); G: Terminal de Ómnibus de Escobar- Plaza Italia (Palermo); y H: Barracas- Rincón de Milberg (Tigre, por Bajo San Isidro, 3 de Febrero y Alto Tigre).