La mala compactación de la obra de cloacas vuelve a romper el pavimento en calle Colón y San Lorenzo

Cuando no es en la esquina Colón y San Lorenzo es unos metros más al norte, en la otra o a la vuelta por Sargento Cabral. Los vecinos lo viven denunciando. OSSE o el municipio de la Capital lo arregla, pero a los meses aparece el mismo problema y los recursos públicos, dilapidados.

“Yo ya llevo fácil ocho años viviendo en la zona”, contó a DIARIO HUARPE Damián Alvarracín, vecino de la zona, “y todos los años pasa lo mismo. El tema es que desde que el pavimento se hunde hasta que lo arreglan pasan meses”.

Otro de los pozos que comenzó a formarse en estas últimas semanas.

Como medida de precaución para evitar accidentes los vecinos improvisan señales de alerta con cajones de madera, ramas y cintas refractarias, pero no es suficiente.

“El problema más grande se presenta en la noche porque con la poca iluminación que hay muchos no ven lo que hemos puesto y se lo llevan puesto”, dijo María otra vecina del lugar. “Por suerte hasta ahora no ha pasado a mayores, pero no sé mañana”.

Tal como muestra la foto debajo del pavimento el pozo es profundo.

Tal como muestran las fotos el pavimento se hunde y por otras experiencias similares esto pasa por mala compactación o una pérdida de las cañerías de agua o cloacas.

“Para mí acá hay que hacer un trabajo bien y de fondo para que no vuelva a pasar. Porque si no todos los años es plata que se está gastando para que a los meses se vuelva a romper”, opinó Alvarracín.

Cada tanto la escena se repite a lo largo de la Colón y sobre Sargento Cabral.

El mismo problema se presenta a lo largo de la calle Sargento Cabral con algunos sectores más conflictivos como en la esquina con Matías Zaballa, frente al club Colón Juniors.

“En esta esquina he visto caerse motociclista a montones porque es un pozo detrás de otro, tiene ondulaciones y el tramo es grande”, concluyó Gloria frentista de calle sargento Cabral.