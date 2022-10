¡La mejor del año! Hora, TV y cartelera del combate entre Jake Paul y Anderson Silva

En el Desert Diamond Arena, Jake Paul y Anderson Silva se cruzarán en un flamante duelo de boxeo. Con una cartelera repleta de buenos talentos, las dos figuras intentarán noquear a su rival antes de las cartas de los jueces y brindar el mejor espectáculo posible. Teniendo en cuenta que el brasileño tiene en su espalda el apodo de GOAT en las MMA, y que el youtuber cuenta con millones de seguidores, seguramente paralizará el mundo.

En la conferencia de prensa previa, Jake Paul afirmó: “La lista continúa, y de algunas de ellas ni siquiera puedo hablar. Pero ha estado enviando cese y desistimiento por mi contenido promocionando esta pelea, y simplemente haciendo cosas detrás de escena que son realmente sombrías. Y estamos descubriendo más y más cosas a medida que avanza la promoción. Estoy seguro de que hablaré más al respecto en una fecha posterior".

Por su parte, Anderson Silva expuso: "Sabes, mi objetivo es mi última pelea en MMA en Japón porque comienzo mi carrera internacional en Japón y es por eso que trato de hacerlo. Ese es mi plan. Mi última pelea en MMA es en Japón. No tengo (un oponente en mente) porque necesito devolverle a Japón todo lo que Japón me dio. Creo que mi última pelea de MMA es ir a Japón para mis fanáticos en Japón. Por supuesto, mis fans en el mundo, pero especialmente mis fans en Japón".

Cartelera completa

Jake Paul vs. Anderson Silva; Peso Crucero.

Uriah Hall vs. Le’Veon Bell; Peso Crucero.

Ashton Sylve vs. Braulio Rodríguez; Peso Superpluma.

Chris Ávila vs. Mikhail Varshavski; Peso Crucero.

Danny Barrios vs. Édgar Ortiz Jr.; Peso Supergallo.

Adrián Rodríguez vs. Dominique Griffin; Peso Supergallo.

Antonio Nieves vs. Alejandro Santiago; Peso Gallo.

Horario de la pelea entre Jake Paul y Anderson Silva

México: 22:00 (hora del centro del país).

Colombia: 22:00.

Argentina: 00:00.

Chile: 00:00 Perú: 22:00.

Estados Unidos: 23:00 ET / 22:00 CT / 20:00 p.m. PT.