La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad recibió a Dora Barrancos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

En su primer día a cargo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta se reunió hoy con la investigadora y socióloga Dora Barrancos, y saludó a los empleados del ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).



En un encuentro que se extendió por más de dos horas y en el que abordaron diversos temas, "la referente del feminismo se comprometió a prestar su colaboración en la construcción del organismo", informó el Ministerio a través de un comunicado.



Con Barrancos dialogó sobre las prioridades que debe encarar el Ministerio en una primera etapa y destacaron la decisión política del presidente Alberto Fernández de atender la demanda de los movimientos feministas y de la diversidad.



La ministra aseguró que "los aportes de Dora son fundamentales. Para mí es una referente indiscutible y que se haya puesto a disposición de esta nueva etapa que se inicia con la creación de este Ministerio es central, no sólo para la gestión sino para todas y todos los que lucharon para que esto sea posible".



La primera actividad de Gómez Alcorta fue visitar las dependencias del ex Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y por el edificio en el que funciona la línea 144 para presentarse ante los empleados y llevarles tranquilidad respecto de su estabilidad laboral en lo que será la nueva estructura del ministerio y luego mantuvo reuniones de trabajo junto a su equipo.