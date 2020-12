La mujer asesinada sería una docente jubilada: dicen que trató de defenderse

La mujer asesinada en la madrugada de este viernes en Chimbas fue identificada como Hilda Tobares, de 60 años, quien sería una docente jubilada, según informó el jefe del D5.

El presunto homicidio, así está caratulada la causa, ocurrió cerca de la 1.30 en una casa de calle Corrientes en el interior de la Villa Ramos. Ahí los vecinos sintieron gritos y pedidos de auxilio, hasta que en un momento dejaron de escucharlos.

Hasta la zona llegó el personal de la Comisaría 17, de la Brigada Norte y de Homicidios. También del 107 que constató que la mujer había fallecido.

Según lo que informó el jefe del D5, Carlos Avellá, en diálogo con radio Sarmiento, Tobares “tendría varias heridas cortopunzantes en su cuerpo que le habrían producido la muerte”. Las tenía principalmente en el cuello y algunas en la espalda.

El cuerpo estaba en una habitación semiacostado en la cama. Aún no determinan si la muerte ocurrió ahí o lo trasladaron así que están investigando.

“A simple vista habría habido una pelea y una resistencia”, informó Avellá. La teoría de la resistencia de la mujer la sostiene debido a que tenía heridas en las manos, lo cual es un indicio de que trató de defenderse.

En la casa secuestraron dos cuchillos, uno tipo tramontina que estaba al lado del cuerpo y otro de carnicero. Están investigando si el arma homicida fueron esos cuchillos o hubo un tercer elemento.

Con respecto a la hipótesis de un robo, aún no es descartada, pero Avellá dijo que la vivienda no estaba desordenada y la puerta no había sido violentada.

Mientras tanto, siguen las investigaciones y las declaraciones a vecinos y familiares para tratar de esclarecer lo ocurrido en la madrugada de este viernes.