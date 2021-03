La mujer sanjuanina cada vez más involucrada en la dirigencia deportiva

Este 8 de marzo es propicio para hacer un análisis sobre el papel que cumple la mujer en su accionar como dirigente deportiva en la provincia de San Juan.

El último relevamiento realizado a todas las instituciones deportivas de los 19 departamentos de la provincia arrojó un resultado positivo con respecto a la integración de la mujer en los clubes y deportes. Sin embargo, los datos no son alentadores en el principal puesto dirigencial de clubes y federaciones: la presidencia.

La presencia femenina en comisiones directivas de clubes provinciales tiene casi el 80 % de las instituciones deportivas sanjuaninas con alguna mujer integrando la comisión directiva. Por el contrario, casi el 20 % de los clubes no poseen mujeres en su comisión.

De los clubes relevados, el 74 % de ellos tiene entre sus actividades incorporados deportes con presencia femenina o netamente femeninos, mientras que un 26 % no tiene a la mujer participando en alguna disciplina deportiva.

Estos datos porcentuales son buenos, aunque en estos dos ítems se busca un 100% de participación femenina, tanto en la práctica deportiva, como en el manejo de la vida institucional de los clubes.

Sin embargo, respecto al principal cargo dirigencial en clubes y federaciones, los porcentajes son realmente bajos. Entre los clubes, poco más del 6% de los presidentes de instituciones deportivas son mujeres, mientras que a nivel federativo mantiene un porcentaje levemente superior de presidentes femeninas en federaciones deportivas.

Cuando se trabajó en la construcción del Acuerdo San Juan, uno de los temas centrales que se puso en la mesa de trabajo se refirió a la participación de la mujer en el deporte, tanto a nivel de ocupar un cargo en comisión directiva de un club, como ser deportista.

Desde la Secretaría de Deportes, se trabaja constantemente, en virtud de los diferentes órganos institucionales deportivos, para la concesión de jornadas y encuentros de mujeres resaltando el rol primordial en la participación en el deporte, la superación de las mismas en trabajar y aportar acciones en el ambiente deportivo, dando un enfoque diferente a través de su participación.

Por ello es que siempre se tienen en cuenta acciones que tengan que ver con distintos conceptos: participación activa de la mujer en conjunto con el rol de sus pares en la dirigencia; necesidades sociales y deportivas de los clubes y federaciones de la participación de la mujer; presencia de la mujer en equipos deportivos; acompañamiento de la mujer profesional al atleta olímpico, capacitaciones en deporte y mujer, género y deporte, liderazgo, dirigencia y marketing; trabajar en conjunto para abordar temas tales como deporte seguro, acoso y abuso; asistir a aquellas mujeres que realizan una dirigencia con pocos recursos, entre otros temas.

Ejemplos del trabajo diario que realizan mujeres dirigentes en San Juan, se pueden reflejar en los conceptos de algunas de ellas; tal el caso de Andrea Da Rold, presidenta del Club Andino Mercedario, quien dice: “Después de mis hijos, Bautista y Florencia, el orgullo más grande que tengo en mi vida, es presidir el Club Andino Mercedario, ya que es una institución que marca el norte en nuestra provincia, en cuanto a abrir caminos, generar accesos, a protección y cuidado del medio ambiente. Todo ello me llena de orgullo y me demuestra que aquellos primeros fundadores, construyeron muy bien los cimientos.

Nuestro club abarca todas las disciplinas de montaña desde el punto de vista deportivo, desde los que están comenzando hasta los montañistas de renombre. La escalada deportiva, en su nueva versión, donde tenemos también atletas sumamente destacados y reconocidos a nivel nacional. Hemos desarrollado y fortalecido cada una de estas facetas y etapas.

Contamos -desde hace mucho tiempo- con el apoyo de la Secretaría de Deportes. En un principio, con el sostenimiento de la escuela de guías y luego, a través del crecimiento en infraestructura y en el desarrollo de nuestros atletas. Siempre encontramos una excelente predisposición a trabajar y estamos convencidos que hay que seguir trabajando y educando, fieles a los principios del club: solidaridad y educación.

Actualmente estamos en una fase de construcción de un nuevo muro, que pretende estar a nivel nacional para poder traer competencias nacionales a San Juan.

La pandemia nos permitió, en 2020, poner énfasis en la capacitación, tanto en el plano virtual, como en el personal, ajustándonos a los protocolos y exigencias del momento, pero en algo que no nos detuvimos, fue el saber que nuestra institución tenía que estar a la vanguardia en los protocolos, en la capacitación de sus socios, porque cada uno de ellos, en el momento de una emergencia, saca de su corazón la solidaridad y se pone a disposición de la sociedad, por ello es que desde un primer momento de pandemia, aprovechamos para estudiar, capacitar, como lo hizo nuestro grupo de rescate que en el mes de mayo ya estaba poniéndose al tanto de todas las técnicas nuevas para estar al servicio de lo que la sociedad necesita y eso es lo que destaco del Club Andino Mercedario: su perfil cien por ciento solidario”, dijo Da Rold.

Por su parte, Silvia Gilyam, presidenta de la Federación de Patinaje artístico y afines de San Juan, cuenta sus experiencias: “Soy dirigente deportiva desde 2002, siempre en mi club, Tulum Patín Club, y desde hace dos años, soy presidenta de la Federación, los que parecen pocos, pero que por momentos fueron muy intensos, donde tuvimos un primer año con mucho trabajo, esfuerzo, actividades y crecimiento de nuestra federación.

La pandemia, ha hecho que los dirigentes, sin distinción de género, logremos algo de lo que hoy se habla mucho: reinventarnos y asumir ese rol de líderes dentro de las instituciones, que por este motivo tuvo que ponerse en práctica muy fuertemente, porque desde el lugar de presidente, una se siente responsable y es que debe ser así, preocuparse por cada una de las instituciones. Por ello es que, fuimos acompañando a los clubes en los momentos en que hubo inactividad total; lo hicimos desde el consejo, la sugerencia, el impulso para cuando comenzaron las aperturas, con un protocolo muy ajustado, lo que hacía que este desafío fuese más intenso aún.

Volvimos a las pistas con cuatro patinadores por turno, solamente. El regreso fue con muchas dificultades y tras varios meses de inactividad, hubo que volver a los clubes a restaurar la infraestructura y en algunos casos, a mejorarla, para poder llevar adelante el protocolo. Esto lo pudimos sostener y llevar adelante porque contamos con una Secretaría de Estado de Deportes que estuvo continuamente impulsándonos, ayudando, aconsejando, brindando recursos, para que ese regreso pudiera ser efectivo.

Sin dudas que sin la ayuda del PESID (Programa de Emergencia Sanitaria a Instituciones Deportivas), muchas instituciones no hubieran podido volver a abrir sus puertas.

Nuestra federación, en ningún momento dejó de tener contacto con sus delegados, haciéndolo en forma virtual y acompañando, en algunos momentos con actividades recreativas, con clases magistrales, con clínicas de perfeccionamiento y con algunos encuentros virtuales en la faz competitiva, por lo que, en estos meses de pandemia, hemos podido sostener a la familia del patinaje artístico, sobre todo.

En el caso del patín carrera, esta actividad tiene una idiosincrasia un poco más particular, por lo que ha costado un poco más volver, ya que muchas de nuestras instituciones hacen sus prácticas en espacios públicos.

El 2020 ha sido un año muy difícil, pero también de mucho aprendizaje, ya que la adversidad de la pandemia hizo que estuviéramos mucho más cerca y destaco que todo esto no impidió que tanto clubes como federación hicieran un gran esfuerzo, acompañados por la Secretaría de Deportes.

Hay dos eslabones muy importantes en este regreso: la familia, que siguió apostando, respondiendo, cada uno en la medida de sus posibilidades y por otra parte, los cuerpos técnicos de cada institución, quienes en muchos casos no pararon y dieron sus clases virtuales sin recibir nada a cambio y con la consigna de mantener la disciplina en actividad.

Haciendo un balance de estos dos años de gestión en la federación, debo decir que el saldo es más que positivo. Hemos pasado la pandemia, este huracán que nos ha arrasado a todos, y seguimos manteniendo la misma cantidad de instituciones activas, pero como toda función dirigencial, también miramos todo lo que falta por hacer y, en el patinaje artístico y patín carrera de San Juan, hay mucho por trabajar y -por suerte- hay gente muy valiosa y capaz que está dispuesta a hacerlo.

Respecto a situaciones trágicas que nos ha tocado vivir a los sanjuaninos, tanto terremoto como inundaciones, hemos estado cerca de los clubes de las zonas afectadas y -afortunadamente- las familias han podido superar esas situaciones.

Me alegra ser parte de la dirigencia del deporte sanjuanino; nunca he sentido alguna diferencia por el tema del género. Soy una dirigente más que trabaja codo a codo con la familia deportiva de la federación y club que conduzco. Es mi tarea de cada día y es mi responsabilidad, porque la asumí como tal y estoy comprometida con el deporte de San Juan. Seguiremos creciendo y eso no hay modo de detenerlo, porque cuando hay un grupo de personas dispuestas a trabajar para que las cosas mejoren, no hay ninguna adversidad que supere las convicciones, que siempre van por encima de esas situaciones”.

Nancy Herrera, presidenta de Bancaria y de la Federación Sanjuanina de Patín, comentó: “En el ámbito federativo, uno de los objetivos, es poder promover el posicionamiento de la mujer, tanto en el rol dirigencial como arbitral, de entrenadoras y jugadoras; la intención es involucrar generaciones, desafiando nuestro potencial, obviamente, basados en los valores del olimpismo, tanto en el respeto como en la excelencia y profesionalismo. Consideramos que la participación activa de la mujer es importante cuando hay un trabajo en conjunto con nuestros pares; podemos y debemos gestionar juntos los y las dirigentes, por y para los deportistas.

Respecto a nuestro rol durante la pandemia, desde el club, fue fundamental contener emocional y deportivamente. No haber podido competir, ni socializar, también generó desmotivación en la disciplina; se trabajó en ello junto a la predisposición y creatividad de cuerpos técnicos, en principio, a través del contacto virtual (zoom, charlas, videos, juegos) y luego se pudo acceder a los Programas “Yo amo mi club” y “Clubes en obra”, valiosas herramientas implementadas por la Secretaría de Deportes, que permitieron adquirir elementos de iniciación deportiva para el retorno a los entrenamientos presenciales; como así también concretar obras y mejoras edilicias. Con el Programa PESID se pudo afrontar parte de los costos de mantenimiento y pago de servicios de la institución.

Desde la Federación, la misión fue impulsar equipos heterogéneos, propiciar relaciones en el ámbito participativo, colaborativo y -fundamentalmente- de respeto por el género. También se pudieron gestionar recursos para que los clubes afiliados, que aún atraviesan desequilibrio financiero, necesidades edilicias, puedan abrir sus puertas y captar e incentivar a los/las deportistas”, destacó la dirigente.