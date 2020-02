La municipalidad de Santa Fe censa más de un centenar de familias que ocuparon terrenos

Hace 3 horas

La municipalidad de Santa Fe censaba hoy a más de un centenar de familias que en los últimos días tomaron terrenos en el norte de la ciudad, con la intención de buscar soluciones alternativas al déficit habitacional que padecen, aunque no se contempla que continúe la usurpación.



El secretario de Integración y Economía Social del municipio, Mariano Granato, dijo que "no van a aparecer 116 casas de un día para el otro; son familias que en algún lado viven y seguramente tienen problemas y déficit habitacional".



El funcionario señaló que la idea de las autoridades comunales es "proponerles soluciones alternativas" y que no se busca "un desalojo compulsivo, porque eso generaría niveles de tensiones y conflicto que iría en contra de las garantías de derecho de estas familias".



"Vamos a trabajar en ese sentido desde la municipalidad para que cada una de las familias tenga una respuesta, que en ningún caso es continuar con esta toma”, completó.



El funcionario consideró que la usurpación de los terrenos "no fue una situación espontánea", ya que "todo hace pensar que hay un nivel de organización atrás, pero no estamos en condiciones de asegurarlo”.



Para el censo de las familias el municipio cuenta con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y de la policía, que realiza "una intervención perimetral para que esto deje de evolucionar, porque se agregaban familias todo el tiempo", añadió Granato.



Los terrenos usurpados ocupan varias manzanas de lotes fiscales en barrio Quiroga, entre las calles Matheu, Azcuénaga, 9 de Julio y las cercanías de avenida Facundo Zuviría, donde hay un Centro Integral Comunitario.



La toma de los terrenos provocó a su vez protestas de vecinos, ya que en ese lugar funciona los fines de semana el Club del Trueque.



El caso está en manos de la Justicia Federal, ya que algunos de los terrenos pertenece a Vialidad Nacional.



El fiscal Walter Rodríguez explicó mediante un comunicado que la tarea del Ministerio Público Federal "se limita a dirigir a las fuerzas policiales única y exclusivamente en lo que concierne a la recolección de elementos de prueba necesarios y válidos para sostener una imputación".



"Los casos de flagrancia son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, a través de las fuerzas de seguridad, disponer lo necesario para hacer cesar el delito", añadió el texto.