La noticia de Lionel Messi que entristece a todos en el mundo

Lionel Messi quedó en boca de todos en estas últimas horas, luego de una información que sonó como bomba. El mítico jugador argentino es tendencia en las redes sociales. Eso, tras la noticia que estremeció a los fanáticos del fútbol en todo el planeta. Y es que, en medio de una conversación con Sebastián Vignolo en el ciclo de entrevistas "En primera persona", por Star +, reveló algo que obviamente no agradó.

La estrella del Paris Saint-Germain sostuvo que el Mundial de Qatar sería el último para él. "No sé si somos los grandes candidatos pero Argentina de por sí es candidata siempre por historia, por lo que significa. Más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita", partió diciendo Messi.

Cuando Vignolo le preguntó por si será el último Mundial, Lionel resaltó: "Sí, seguramente sí". A sus 35 años, tiene la chance de disputar una nueva Copa del Mundo, más con el asombroso invicto de 35 partidos de la Selección Argentina. Sabiendo que la última derrota fue en en la semifinal de la Copa América 2019 contra Brasil, dijo: "Nos costó arrancar en esa Copa América, y terminamos dejando una sensación muy buena contra Brasil".

¿Se acerca el final para Messi?

"Lo que pasó en ese partido fue que nos hagamos más fuertes, que nos unamos más y nos dejó la sensación que estábamos para grandes cosas. Voy contando los días para el Mundial. Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Querer que sea ya y los nervios de ya estamos ahí, qué va a pasar. Es el último, cómo nos va a ir. No vemos la hora que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien", agregó el rosarino.

Sobre el Mundial, en el que estarán en el Grupo C con con Arabia Saudita (martes 22 de noviembre), México (sábado 26 de noviembre) y Polonia (miércoles 30 de noviembre), Lionel Messi aportó: "Llegamos en un buen momento, por como se dieron todas las cosas. Con un grupo muy armado, muy fuerte. Después en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. Por eso es tan difícil el Mundial y especial, no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba".