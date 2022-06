La nueva función de WhatsApp que enloqueció a los usuarios pero podría ser usada maliciosamente

En lo que va del 2022 WhatsApp ha anunciado diferentes actualizaciones, donde algunas involucran nuevas funciones dentro de los chats para mejorar la experiencia de los usuarios que eligen la aplicación de mensajería de Meta.

Luego del anuncio de las reacciones a los mensajes, WhatsApp no ha realizado ningún comunicado oficial sobre nuevas funciones pero WABetainfo filtró que próximamente se podrá utilizar la opción de edición de mensajes enviados. La opción estará disponible tanto en Android como IOS y tanto en los dispositivos móviles como en la versión de escritorio.

Edición de mensajes. WABetainfo

Lo que aún no se ha revelado es si habrá tiempo limite para editar el mensaje, ya que de no existir esta condición, se podrían alterar mensajes antiguos de WhatsApp con intenciones maliciosas sin que la otra parte lo sepa. Lo que si se conoció es que la opción implicará que no haya que eliminar más mensajes con errores y podrá editarse sobre el mismo mensaje.

Se especula que la nueva función será bien recibida por los usuarios de la aplicación ya que ayudará a enmendar errores fácilmente y sin la necesidad de eliminar un mensaje ya enviado en WhatsApp.