La obra "La savia" se muda con Mirta Busnelli a la calle Corrientes

”La savia”, obra protagonizada por Mirta Busnelli y escrita y dirigida por Ignacio Sánchez Mestre, se mudará el sábado 11 de enero al teatro Metropolitan, donde inaugurará su cuarta temporada, tras haber agotado las funciones en el circuito teatral oficial y off porteño.



La pieza, que cuenta con producción del Teatro Nacional Argentino-Teatro Cervantes, propone un viaje poético por la memoria y el recuerdo de la mano de Elsa, interpretada por Busnelli, quien lleva más de 40 años de trayectoria, junto a los actores Agustín García Moreno y Constanza Herrera.



“La savia” es la historia de Elsa, una amante de las plantas y de los libros. Una lectora que no quiere olvidar y empieza a escribir lo que recuerda, lo que sucede y quizás lo que vendrá. Y así, acompañada de dos o más personajes irá modificando de a poco su propia mirada y entrando a una etapa de sutil renacimiento.



Después de 60 funciones a sala llena, la obra iniciará la temporada veraniega en la emblemática sala del teatro comercial, en el marco del ciclo “Verano Off en el Met” junto a 11 de las piezas seleccionadas que provienen del teatro independiente y público.



En el Metropolitan (Corrientes 1343), las funciones se realizarán los sábados 25 de enero y 1 de febrero a las 20.30.



La obra también fue seleccionada para integrar la programación del Festival Internacional de Buenos Aires -FIBA- 2020, en una alianza inédita entre los circuitos teatrales públicos (FIBA), privados (Met Sura) e independientes.