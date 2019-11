La ONU informa de más violaciones de Irán al acuerdo nuclear

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Partículas de uranio fueron halladas en una instalación de Irán no declarada a la ONU, informó hoy el organismo de control nuclear de Naciones Unidas, que confirmó una serie de violaciones por parte de Teherán al acuerdo nuclear de 2015.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ratificó que Irán comenzó a enriquecer uranio en una planta fortificada construida dentro de una montaña, aumentó sus reservas de uranio procesado y excedió el nivel permitido de enriquecimiento.



Todo esto viola el acuerdo que Irán firmó con las potencias en 2015 ante los temores de Occidente de que pudiera desarrollar un arma nuclear, pese a las insistencias de Teherán de que su programa atómico tiene fines exclusivamente pacíficos.



Sin embargo, Irán se ha embarcado en una campaña pública de violaciones progresivas de cláusulas del acuerdo en respuesta a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirara a su país del pacto de manera unilateral, el año pasado.



Con esta maniobra, Irán busca presionar a los otros firmantes del acuerdo, el Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, a ayudarlo a esquivar sanciones que Trump volvió a imponer a Teherán este año y que le impiden vender su petróleo.



Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Reino Unido y Alemania y la Unión Europea (UE) pidieron hoy a Irán dar marcha atrás en los incumplimientos del acuerdo, aunque insistieron en que tienen intención de seguir defendiendo el pacto.



En un comunicado tras una reunión en París, los ministros y la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, se manifestaron "extremadamente preocupados" por la reanudación del enriquecimiento de uranio en la planta subterránea de Fordo.



Irán ha subrayado en que no quería tomar estas medidas, y que son "reversibles".



Además de los incumplimientos, que ya habían sido anunciados por Irán, el OIEA, con sede en Viena, dijo en su informe que inspectores del organismo descubrieron restos de uranio "en una sitio no declarado al organismo".



La afirmación pareció confirmar acusaciones de Estados Unidos e Israel sobre una instalación nuclear secreta en Irán.



El OIEA, que a partir de diciembre será dirigido por el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, no identificó el sitio en su informe confidencial cuatrimestral, que fue distribuido a sus Estados miembro, informó CNN, que dijo haber accedido al documento.



El informe confirmó que Irán ya está enriqueciendo uranio en Fordo desde el sábado pasado, operando más de 1.000 centrifugadoras. El acuerdo de 2015 decía que Fordo debía ser una central de investigación.



Asimismo, el OIEA dijo que, hasta el 3 de noviembre, las reservas de uranio de bajo enriquecimiento creció a 372,3 kilos. El informe anterior, del 19 de agosto, registraba 241,6 kilos.



Además, el organismo dijo que Irán sigue enriqueciendo uranio al 4,5%, por encima del 3,67% permitido por el acuerdo pero lejos del 90% necesario para desarrollar un arma atómica.



Irán anunció su campaña de incumplimiento del acuerdo en mayo, y desde entonces ha anunciado cada medida y pedido al OIEA que las verifique.