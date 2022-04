La oposición espera que se recomponga el diálogo mediante el mensaje anual

En su séptimo mensaje anual como máxima autoridad del Ejecutivo provincial, los diputados opositores esperan que Sergio Uñac aproveche la Asamblea Legislativa para recomponer el diálogo que se quebró a fines del 2021.

Consultados por DIARIO HUARPE, los presidentes de los tres bloques de la oposición de la Cámara de Diputados local, coincidieron en que el Gobernador deberá protagonizar un llamamiento a todos los sectores políticos para encontrar el consenso que finalice con los enfrentamientos políticos por la modificación de la ley que eliminó las PASO en un sesión que ellos discuten y vuelva al camino del debate para que entre todos se encuentre la mejor solución.

El presidente del Bloque Producción y Trabajo, Sergio Miadowsky, aseveró que “estamos con la expectativa que el gobernador abra el diálogo con el que se consensúe el mejor método para un sistema electoral, que para nosotros es la boleta única”.

En la misma sintonía declaró Enzo Cornejo, presidente del Bloque PRO Juntos por el Cambio, al afirmar que “va a ser muy importante que aproveche el inicio del periodo legislativo para buscar el consenso que lleven a resolver los problemas reales de los sanjuaninos. Espero que no siga la línea del presidente Alberto Fernández, quien no sólo no aprovechó sino que buscó ensanchar aún más las diferencias”.

Con una postura más analítica de lo hecho en las anteriores, se refirió Gustavo Usín. El presidente del Bloque Actuar aseveró que “todos los discursos de Uñac son parecidos y si seguimos la línea que tuvo en otras oportunidades, con seguridad va a convocar al diálogo con nuestro espacio como ya lo hizo en la oportunidad en que anunció el Acuerdo San Juan. Por esto es que no dudo que buscará el consenso para solucionar la eliminación de las PASO”.

En materia de obras, los legisladores referentes de la oposición, si tuvieron opiniones diferentes ya que en el caso de Miadowsky adelantó que “estamos expectantes para conocer cuántas y cuáles serán las obras que anunciara el Gobernador que impacten en Rivadavia”.

En tanto que el referente del PRO tuvo una visión crítica al expresar que “tenemos que dejar de lado las obras que hoy no son prioritarias en la Provincia, que está en contexto de crisis, y alentar la inversión en la crisis hídrica y la búsqueda del alivio a los sanjuaninos que en sus bolsillos sufren el avance de la inflación”.

Por último, pero no menos contundente, Usín le apuntó a uno de los servicios que más críticas recibe por parte de los sanjuaninos y es la Red Tulum. Puntualmente, el legislador dijo que “vamos a esperar lo que exprese Uñac sobre el plan de Gobierno para este año, pero tenemos muchas expectativas en conocer el énfasis que le ponga a la Red Tulum que hoy es uno de los asuntos que le afecta a la gente”.