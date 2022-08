La oposición de San Juan irá a la Justicia para impedir la modificación de la Ley Electoral que busca implementar la Ley de Lemas en la provincia. El frente Juntos por el Cambio y Consenso Ischigualasto, realizaron una conferencia de prensa para informar que se opondrán a este cambio en el sistema.

Referentes como Marcelo Orrego, Fabián Martin, Marcelo Arancibia, Enzo Cornejo y Susana Laciar estuvieron presentes en el anuncio.

Publicidad

“La ley de lemas empobrece la democracia, tiene que ver con lo retrógrado, es algo de 30 años atrás. Es anticonstitucional y antidemocrático”, sostuvo el diputado nacional Marcelo Orrego.

“Hay dos provincias argentinas que votan con este sistema. Que rigen en Santa Cruz por desde el año 1991, hace 31 años que tienen ese sistema, y en Formosa, donde Gildo Insfrán lleva 27 años gobernando. Esto pone en riesgo la democracia en San Juan y solo beneficia a quienes quieren quedarse en el poder”, manifestó el líder opositor.

“Tenemos que ir a un sistema más moderno. En la provincia queremos crecimiento y desarrollo. Los que estamos acá, estamos convencidos de que el Gobierno también quiere modificar la Ley 613 N. Y que tiene que ver que esta ley establece que en el plazo de 18 meses no se pueden modificar las reglas del juego. Quieren sacar ventaja con esto y no lo podemos permitir”, afirmó Orrego.

“Si es necesario dar la batalla en el ámbito judicial, lo vamos a hacer. Nosotros no tenemos otra posibilidad. Los que estamos acá entendemos que a la política la resuelve la política. Pero cuando se impone y cambian las reglas de juego, tenemos que estar alerta a estos cambios porque modifican lo que tiene que ver con el futuro de los sanjuaninos. Esto no beneficia a San Juan. Es bueno solo para algunas personas”, señaló.

Publicidad

Otro de los oradores en la conferencia fue Marcelo Arancibia, el dirigente de Consenso Ischigualasto, aseguró: “No se van a salir con la suya, los vamos a parar. Si el gobernador cree que es un pichón de Insfrán lo vamos a parar. Con la democracia no se juega”.

“El gobierno no tiene que especular con la división de la oposición. Si ellos creen que con la ley de Lemas resuelven sus problemas internos, en la búsqueda insaciable de poder están equivocados. No es solamente una cuestión electoral. Si no también en cómo se ordena la oposición en función de un único patriotismo constitucionalista. A partir de ahí, el Gobierno va a tener que repensar el uso abusivo de la mayoría que tiene en la Legislatura. La judicialización de la política la haremos con la convicción de que esa mayoría funciona con las leyes a su placer. La constitución es sagrada y ellos la están violando y están rompiendo un pacto de convivencia democrática y lo vamos a sostener con la política y la justicia”, analizó el líder del GEN.

EN DESARROLLO