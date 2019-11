La Pampa y Buenos Aires recibieron lluvias claves para reactivar las siembras de maíz y soja

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Áreas agrícolas de La Pampa y Buenos Aires con reservas hídricas en rojo recibieron lluvias claves y acumularon 30 a 50 mm, que no alcanzan para revertir la falta pero son cruciales para poner en marcha las siembras, informó hoy La Bolsa de Comercio de Rosario.



Según la entidad, dos sistemas precipitantes que se complementaron y dejaron lluvias en toda la Región Pampeana; y, tras 150 días de tormentas que pasaban de largo, las primeras lluvias de importancia se han materializado en La Pampa y el centro y oeste de Buenos Aires.



El primer frente produjo precipitaciones entre el 20 y 22 de noviembre, que beneficiaron a la franja central de Buenos Aires, sur de Santa Fe, suroeste de Entre Ríos y norte de Córdoba.



El segundo era un sistema de tormentas muy esperado porque complementaría los sectores que habían quedado sin lluvias: Se pronosticaba que llegaría a grandes áreas del oeste y cruzaría por el medio de la región pampeana con dirección noreste, con mayor capacidad de dejar lluvias generalizadas y de mayor volumen.



El sistema de tormentas efectivamente se batió en las últimas 48 horas, que dejó en La Pampa acumulados de 30 a 40 mm y en Buenos Aires fue fundamental para alcanzar la franja oeste y sumar milímetros en el centro provincial.



El total de lluvias que dejaron las últimas cinco jornadas suman de 30 a 50 mm.



También el sur cordobés recibió lluvias, los acumulados van de los 30 a 40 mm.



Para reponer las reservas de los suelos en las áreas más necesitadas hacían falta 150 mm y solo recibieron 30 a 50 mm en los últimos cinco días por lo que no alcanzan para revertir el escenario, pero permitirán reactivar las siembras de maíz y soja.



Para esta época, la siembra de la oleaginosa en La Pampa suele cubrir casi la mitad de la superficie intencionada; sin embargo, en este año no había arrancado por la falta de agua.



En una campaña sin aportes extras de humedad del Pacífico y del Atlántico, si estas lluvias no se hubieran producido, los cultivos de maíz y soja hubiesen quedado sin posibilidades productivas, concluyó el informe de la entidad.