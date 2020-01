La Pampa: Ziliotto anunció que diseñan un plan provincial de reparación de rutas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presidió hoy el acto de firma del contrato para la obra de pavimentación urbana en la localidad de Trenel, con una inversión de 18 millones de pesos y un plazo de ejecución de tres meses, oportunidad en la que anunció que "se está diseñando un plan provincial de reparación de rutas provinciales".



Ziliotto remarcó que la obra es la continuidad de un proyecto diseñado y acordado entre el intendente y el ex mandatario Carlos Verna y apuntó a que "también tiene que ver con la descentralización. Llevamos calidad de vida a todos los rincones de la provincia y vamos a seguir trabajando codo a codo con los intendentes".



Anunció que "ya estamos planificando, hay obras que prometimos en la campaña en forma conjunta y en las que ya estamos relevando las obras a hacer. Seguramente -acotó- vendrá la etapa de los proyectos, después la de las licitaciones, no solo para cumplir con las promesas, sino para darle mayor calidad de vida a los trenelenses".



Respecto a las rutas provinciales, Ziliotto planteó que "estamos aquí diseñando un plan provincial de reparación de rutas provinciales, por eso vamos a seguir invirtiendo fondos públicos, no sólo para darle mayor transitabilidad al flujo normal del tránsito, sino también para mejorar la calidad de las distintas vías que tienen que ver con la salida de la producción".



Tras mostrarse contento por "trabajar en conjunto con los municipios, es un compromiso de seguir hacia el futuro", se refirió al relevamiento de la Dirección Provincial de Vialidad sobre el desgaste que han recibido las rutas provinciales en los últimos años.



Y añadió que "el 80% de las rutas nacionales en la provincia de La Pampa, necesitan una fuerte intervención".



Ziliotto manifestó que su gobierno seguirá invirtiendo en las rutas provinciales y que "también esperamos el aporte del gobierno nacional como hemos puesto de manifiesto tanto el Presidente como el ministro de Obras Públicas de la Nación".