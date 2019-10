La pianista Calenna Garbä se presenta esta noche en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La pianista Calenna Garbä subirá esta noche al escenario de la sala "Astor Piazzolla" del teatro Auditorium marplatense a partir de las 21.30, para cerrar el tour 2019.



Garbä presentará obras nuevas y clásicas de su repertorio, con diferentes orquestaciones que plantean una profunda experiencia musical.



"Con el público converso, no me gusta que haya distancia; me gusta charlar y contarle cosas en el medio del concierto. No me gusta que haya una distancia inexplicable. Si es la primera vez que voy a un concierto de cámara de música clásica y nadie me explica nada, solo me dan un programa, es una distancia que no me gusta", señaló en dialogo con la prensa local.



"Mi música experimenta distintos climas, es como estar en una novela, tiene su historia y momentos", enfatizó.



La pianista estará acompañada por Vanesa Gumiero en clarinete, Sandra Nieto en flauta, Nicolás Paladino en trompeta, Gastón Basegio en trombón, Natalia González en eufonio y tuba), Ailen Escobar y Lautaro Secilio en violín, y Juan Martino y Franco Brandi en percusión.