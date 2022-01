La picó una viuda negra y ahora lucha por su vida: necesitan dadores de sangre

La familia de Ludmila Bejarano está desesperada. Su vida cambió en un instante luego de que la picara una araña viuda negra y ahora está luchando por su vida internada en el Hospital Guillermo Rawson. A los padres les pidieron unos 12 dadores de sangre, número que puede aumentar con el correr de los días, y ellos no pueden conseguirlos. Es que son de Chaco y hace pocos años viven en Santa Lucía, razón por la que apelaron a la solidaridad de los sanjuaninos.

Según contó a DIARIO HUARPE la mamá de Ludmila, Rosana Cuyua, a su hija de 17 años la picó este tipo de araña el domingo 23 de enero en la casa en la que viven que está dentro de una fábrica que su padre cuida. La joven se dio cuenta de forma inmediata de la picadura en el brazo y logró ver que la araña era negra con puntos pequeños de color rojo, lo cual fue clave para que el personal médico pudiera identificarla.

Al día siguiente sus padres la llevaron al principal hospital público de la provincia donde le hicieron unos análisis cuyos valores establecían que el veneno aún no estaba en la sangre. Es por ello que le inyectaron un corticoide y dos antialérgicos y la despacharon a su casa.

“A las horas se descompensó, quedó fría. Tuvo que ir buscarla la ambulancia, entró a la guardia, la subieron a una habitación y a la hora la pasaron a terapia intensiva. Ahora nos dijeron que tiene falla multiorgánica”, contó la madre.

Fue ahí cuando le repitieron los análisis y detectaron que el veneno se había esparcido por la sangre por lo que solicitaron una medicación a Buenos Aires ya que en la provincia no la tenían. “El antídoto tardó 48 horas en llegar”, dijo Rosana.

“Mi hija estaba estable, el miércoles a las 5 de la mañana le colocaron el antídoto y en la tarde tuvieron que entubarla y dormirla. Después empezaron a hacerle diálisis”, relató.

Desde ese momento Ludmila no mejora y está grave. Además, a sus padres les solicitaron 12 dadores de sangre que aún no reúnen ya que, al no ser de la provincia, no conocen a muchas personas. Desde el IPHEM solicitaron que se presenten personas de los grupos o+ o A+.

Es por ello que su madre pidió a los sanjuaninos que se solidaricen y donen ya que desde el hospital les dijeron que los dadores que les quedan no son suficientes.

Quienes deseen sumarse y aportar un granito de arena deben pedir un turno en https://darturnos.com/iphem y, una vez en la institución, deben informar que quieren donar sangre para Bejarano Ludmila Milagros.