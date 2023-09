La polémica y estremecedora carta que Brian Fernández dejó en las redes sociales

El experimentado futbolista, Brian Fernández, enfrenta momentos de adversidad en su carrera. El exdelantero de Racing, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, entre otros equipos, recibió sorpresivamente la decisión que tomó el Morelia. El club que compite en la Liga de Expansión de México, en la segunda división, rescindió el contrato debido a lo que el club calificó como "incumplimiento". El jugador no alcanzó a estar un mes en el equipo.

La entidad antes mencionada brindó un comunicado haciendo referencia a lo sucedido: “El Club Atlético Morelia anuncia que la relación contractual con el jugador Brian Fernández ha llegado a su fin. Lo anterior derivado al incumplimiento de contrato por parte del jugador con la institución. Le deseamos a Brian éxito en sus futuros proyectos”. Es necesario resaltar que el delantero comenzó el pasado 18 de agosto y en el corto lapso pudo jugar dos partidos y marcar un gol.

Publicidad

Las profundas palabras de Brian Fernández

Frente a lo ocurrido, Brian Fernández publicó en sus redes sociales: “La pregunta de todos, ¿Recaíste? ¿De nuevo lo mismo? ¿La oportunidad que querías? ¡Qué manera de cagarte! Comentarios que la hacen aún más difícil de lo que es. Miren, les cuento un poquito: hace menos de un mes yo me encontraba en una clínica en Buenos Aires haciendo un tratamiento internado tres meses adentro, cuando del cielo sentí que me llego la propuesta de mi vida, llegar al club Morelia de México. Sentí que venía de Dios”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Lo consulté con mi gente, me dijeron ¡no! El contrato traía muchas cláusulas que yo por el momento que pasaba era difícil de cumplir, ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme. Estaba a punto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar adentro de una cancha y gritar un gol me ganaron y dije ¡yo puedo! Mi familia acompañó con miedo, pero siempre conmigo llegamos a México. Sin nada, yo saliendo de una clínica, tratando de acomodarme para seguir mi tratamiento, poniendo los entrenamientos por delante y ubicándome, en busca de casa, escuela y deporte para mi nene”, sumó Brian.

Luego, agregó: “Nada podía salir mal, ¡el sol para mi estaba saliendo! Pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejo seguir y cometí una falta eso me llevó al otro día a sentirme peor, pero decidí pedir disculpas y me sentí acompañado… continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer y sin pasar por la misma autodestrucción de siempre. Pero al llegar de ese entrenamiento, en mi siesta mi nene me levanta diciendo que llamaban mucho y ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club, entre otras cosas”.

“Sólo esto puedo contarles y decirles que voy a estar aún mejor, después de todo en esta vida me toco lucharla. ¿Ustedes no lo intentarían? ¿Es triste? Si, vengo llorando mucho, pero para mí ese gol que metí en esos pocos minutos que me toco me dio más fuerzas para continuar, y me revive, lo estuve pidiendo por mucho tiempo en oración. El fútbol es mi vida y lo mejor que hago y lo demuestro cada vez que estoy dentro de una cancha. Gracias a todos los que gritaron conmigo ese gol más que nada a mi familia que lo lloro y sabe lo que significa para mí”, finalizó Fernández.