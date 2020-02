La policía abatió al soldado que mató hoy al menos a 20 personas en Tailandia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 10 horas

El soldado tailandés que mató hoy al menos a 20 personas e hirió a otras 31 en un ataque incluyó disparos dentro de una base militar y en un centro comercial del este de Tailandia, fue abatido por la policía, según informaron esta noche las agencias EFE y AFP.



Tras 17 horas de iniciado el ataque, la policía mató al autor del hecho, identificado por la policía como Jakrapanth Thomma, quien se mantenía atrincherado en un popular centro comercial de la ciudad de Nakhon Ratchasima, en ese país del sudeste asiático, de acuerdo con lo consignado por ambas agencias internacionales.



Hasta ese momento, fuerzas especiales y de seguridad mantenían rodeado la sede del mall en el que el sospechoso se encontraba atrincherado y establecieron un perímetro de dos kilómetros para tratar de atrapar al atacante.



El operativo desplegado en procura de reducir al atacante incluyó el traslado de su madre hasta el lugar, para intentar su rendición, según había reportado más temprano la agencia Efe.



Unas seis horas después de que el asaltante ingresara a Terminal 21, el popular centro comercial donde se encontraba atrincherado, los cuerpos de élite lograron entrar y controlar parte del recinto mientras decenas de personas que estaban atrapadas y escondidas allí fueron evacuadas, según las imágenes difundidas por las cadenas locales.



La policía afirmó que habían asegurado el centro comercial, pero no brindó detalles sobre el tirador, al que describió como un soldado enojado por una disputa por tierras.



El ministro de Salud, Anutin Charnvirakul, precisó, por su parte, que no quedaban más cuerpos en el interior del edificio, aunque dijo no saber si había más heridos o muertos.



Anutin dijo que un médico recibió un disparo mientras ayudaba a un herido.



Según informaciones preliminares, el soldado disparó a primeras horas de la tarde contra un comandante y algunos compañeros en una base militar de las afueras de la ciudad y luego robó un vehículo militar, armas y municiones para desplazarse.



En el trayecto hasta el centro comercial, el militar abrió fuego contra un templo y otros lugares, según medios locales.



Al llegar a Terminal 21, comenzó a disparar indiscriminadamente con un fusil de asalto contra peatones y automóviles, para luego entrar en el recinto y continuar el tiroteo, mientras cientos de personas huían aterrorizadas.



Mientras desarrollaba el ataque, el militar realizó varias publicaciones con fotos y videos en su perfil de la red social Facebook, que sería desactivado más tarde.



"¿Debo rendirme?" y "Nadie puede escapar a la muerte", fueron algunos de sus comentarios.



En uno de los vídeos, podía verse al hombre con un casco y uniforme militar manejando el jeep y diciendo estar "cansado".



"Ya no puedo apoyar más mi dedo", decía al imitar un gatillo con su mano.



Además de los disparos, en el centro de compras hubo una fuerte explosión y un incendio, aparentemente debido a la deflagración de un garrafa de gas que estaba en un restaurante del recinto.



El vocero del Ministerio de Defensa, Kongcheep Tantrawanit, indicó en declaraciones a periodistas que las autoridades desconocen las razones del ataque y esgrimió simplemente que el soldado "se volvió loco".



Sin embargo, en los comentarios de Facebook, que luego fueron borrados, el supuesto asaltante hablaba de una venganza contra el cuerpo militar.



La ciudad de Nakhon Ratchasima, más conocida como Korat, se encuentra a unos 250 kilómetros de Bangkok y tiene una población de alrededor de 166.000 habitantes.



Tailandia es uno de los países con mayor número de armas en el planeta, con más de 10 millones entre legales e ilegales y una media de 15 por cada 100 personas, según la organización Gun Policy.