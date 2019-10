La recolección de residuos será normal el lunes 14, en tanto que en los hospitales habrá guardias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los hospitales porteños funcionarán el próximo lunes con una esquema de guardias, en tanto que el SAME prestará también servicios y la recolección de residuos se realizará en forma normal, según se informó oficialmente. El lunes 14 de octubre, día no laboral con fines turísticos por el feriado trasladable del 12 de Octubre, estarán cerradas las escuelas, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas y las sedes comunales. En tanto, en los cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y Crematorio de la Ciudad, los servicios se realizaran de 9 a 12. El Registro Civil permanecerá cerrado y solo funcionará la guardia de defunciones de 8.30 a 12.30, en tanto que el lunes no regirán las restricciones de ingreso a Centro y Tribunales Peatonal. Las autoridades informaron que sí funcionarán los controles de alcoholemia y estupefacientes rotativos en distintos puntos de la Ciudad. En relación a los parques se indicó que la Reserva Ecológica estará Abierta de 8 a 18, con un pre cierre a las 17.30 (excepto que llueva o haya vientos muy fuertes), el Jardín Botánico permanecerá abierto de 9.30 a 18.45, en tanto que el Sarmiento y Belgrano (ex KDT) estarán abiertos de 8.30 a 20 .