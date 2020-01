La relación entre la astrología y la sexualidad, abordadas en un nuevo podcast de Spotify

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La plataforma de música en streaming Spotify acaba de lanzar su nuevo podcast original "Astrosex", conducido por Victoria García Garcilazo y Francesca Gnecci, en el que aboradarán la relación entre los astros y su influencia en la sexualidad.



"La astrología es un lenguaje simbólico tan rico como generoso que puede acompañarnos también en el desarrollo de una mayor conciencia sobre nuestra sexualidad. El zodíaco es una matriz arquetípica que se vale de 12 signos para explicar toda nuestra existencia en la Tierra. En él encontramos la llave para evolucionar en todas las áreas de nuestra vida", dijo a Télam la actriz, astróloga y tarotista García Garcilazo.



El podcast está disponbile desde el lunes pasado y contará de 24 episodios que se publicarán semana a semana de 30 minutos, durante 6 meses, en los cuales, a partir del lenguaje astrológico las podcasters hablarán de nuevas experiencias eróticas, identidades sexuales, otras formas de ser pareja y la recuperación del deseo, entre otras cosas.



"En los medios se están tratando cada vez más los temas de sexualidad, sin embargo, hay que abordarlos con mucho cuidado porque muchas de las problemáticas sexuales que existen tienen que ver con el exceso de información, con el creer en estadísticas y hacernos problemas por considerar que no estamos a la altura", comentó Gnecci, periodista con apariciones en medios gráficos, radiales y televisivos.



El objetivo, según la empresa sueca, es romper los nichos naturalmente interesados en astrología para también convocar a los interesados en la sexualidad y "todos aquellos que estén buscando nueva información".



T: ¿Por qué creen que este podcast va a romper el nicho de la astrología?



VGG: Porque la relación entre la astrología y la sexualidad no está explorada aún en profundidad y sentimos que es necesario hacerlo para descubrir toda la riqueza que ahí se encuentra. Después, porque necesitamos poder abrir los temas de este tiempo y que circulen de una manera accesible, ya que hay preguntas urgentes que se está haciendo la sociedad en temas sexualidad, vínculos y género.



T: Hace unos años la sexualidad dejó de ser tabú. ¿Creen que todavía falta para hablar más libremente del tema? ¿Cómo se debe encarar en los medios?



FG: No considero que haya dejado de ser tabú, si bien avanzamos muchísimo y en pocos años el cambio fue muy grande, siguen existiendo temas de sexualidad que son tabú. "Astrosex" viene a trabajar con preguntas que deberíamos hacernos para plantearnos mandatos, imposiciones y falsas creencias, y para hablar de temas que no se hablan y que nos traen dificultades para relacionarnos sexualmente con nosotros mismos y con otras personas.