La Reserva Federal de EE.UU. definirá si vuelve a bajar la tasa de interés

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos (FOMC, por sus siglas en inglés) comenzó una nueva reunión y se espera que mañana defina una nueva suba de las tasas de interés.



La mayor parte del mercado asume un nuevo retoque de la tasa de 25 puntos básicos, que sería la tercera baja desde el mes de julio.



En septiembre, el Comité ubicó la tasa en el rango de 1,75% a 2% y tras el comunicado oficial de la FED, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, a través de su cuenta de Twitter. "Jay Powell y la Reserva Federal vuelven a fallar. ¡Sin agallas, sin sentido y sin visión. Un comunicador terrible!", acusó en su red social.



Trump se enfrenta con la FED desde hace tiempo solicitando una acción más agresiva a la baja.



La mayoría de los analistas estiman un nueva baja de tasas y la última del año.



"Este recorte de 25 puntos básicos no debería estar seguido por más rebajas a modo de seguro, ya que la FED se mantendrá a la expectativa tanto en diciembre como a lo largo de 2020", destacó Andrew Hollenhorst, economista de Citi.



Matthew Hornbach, estratega de renta fija de Morgan Stanley, coincidió con la visión del Citi al señalar que "la FED implementará su tercer y último recorte este año" mientras que el mercado seguirá descontando una rebaja más en los próximos doce meses.



No obstante, señaló que si la historia se repite, en enero del próximo año, el mercado dejará de descontar un recorte a lo largo de 2020 y para la reunión de abril comenzará a digerir una subida de tipos en el primer trimestre de 2021.



Por el contrario, Oxford Economics pronosticó que "a pesar de algunos indicios de los funcionario de la FED de que puede ser el momento de contemplar una pausa en la reducción de tasas, creemos que el liderazgo del FOMC mantiene su sesgo de relajación y se mantiene en sintonía con un endurecimiento no deseado de las condiciones financieras".