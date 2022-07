La edad no es impedimento para Alejandra Zeballos, que a sus 52 años se consagró campeona Nacional Master de Powerlifting (levantamiento de peso) el pasado fin de semana en Córdoba, para un certamen que entre diferentes categorías reunió a 70 mujeres y 120 hombres.

Las marcas que consiguió la sanjuanina en el levantamiento de potencia que la elevaron al piso máximo del podio fue 120 kilos en sentadilla, 62,5 kilos en fuerza de banco y 140 en despegue o peso muerto, para totalizar los 322,5 kilos para consagrarse campeona nacional.

“Logré el puesto que fui a buscar y para el que me preparé. Las marcas que hice son las que entreno y lo pude desplegar para ser primera. Incluso pudo ser más, pero en sentadilla se me cayó la barra, igual con lo que había levantado me servía para ganar”, comentó Alejandra Zeballos sobre su despliegue conseguido en la localidad de Carlos Paz. Este resultado automáticamente la clasificó para participar del Iberoamericano que se desarrollará en septiembre próximo.

Alejandra sigue cosechando éxitos en una disciplina que la atrapó hace 30 años y de la que nunca más se despegó, y a la que le dedica un entrenamiento de tres veces por semana más un trabajo aeróbico “para no pasarme de peso”, destacó.

Varias son las claves para su presente y protagonismo a través de los años, y una de ellas es que mantiene el mismo entrenador desde que empezó: Sergio Quiroz. Juntos entrenan en el gimnasio de Víctor Guzmán y agrega que gracias al aporte y apoyo de la Secretaría de Deportes de San Juan pudo participar del Campeonato Nacional de Powerlifting que reunió a los mejores del país.

El logro de Alejandra se traduce en una vida dedicada a ese deporte, al compromiso y a buscar una mejor calidad de vida. “Este deporte te ayuda mucho en la salud, me atrapó a los 22 años y voy a seguir hasta donde mi cuerpo me dé. Me gustan los deportes de fuerza que te fortalecen mucho el cuerpo”, dijo Alejandra en un alto de su trabajo diario en el Registro Civil.

La campeona argentina Master recordó el motivo que la llevó a meterse en el powerlifting. “Un día mi mamá se agachó y no se pudo enderezar, fue ahí cuando me di cuenta en que no quería que me pasara y empecé el gimnasio. Tengo buena genética por parte de mi papá, el profe me vio condiciones y al tiempo me dijo si quería meterme en el powerlifting y ahí empecé”, relató.

Hasta el 2011 hacía fisicoculturismo, pero sin volumen, lo que se conoce como fitness y que figura en el futuro inmediato para Zeballos: “Es mi otro desafío para este año, quiero prepararme y volver a esa disciplina”.

Una de las claves para la perseverancia en el tiempo tiene que ver con la alimentación. “Consumo muchas proteínas naturales, no tomó suplementos. Hay otras deportistas que sí lo hacen e ingieren testosterona, que te aumenta la fuerza y está permitido, pero yo como todo natural y es una de las claves también para que a lo largo de mis 30 años en esta disciplina nunca haberme lesionado”, subrayó la sanjuanina campeona argentina de powerlifting.