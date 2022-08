El pasado jueves en la tarde, Andreína viajaba en la línea 104 de la Red Tulum, cuando en un descuido dejó olvidado el estuche que contenía el instrumento que le permite formar parte de una banda musical. Su trompeta había quedado arriba de la unidad. Desde ese momento, desesperada inició una campaña en redes sociales para poder recuperar una parte importante de su vida y por fortuna, gracias a un joven que la contactó, logró recuperar el objeto.

“No pasaron ni dos minutos cuando me di cuenta. Me di vuelta y vi que el colectivo ya no estaba. Me quedé esperando a que el colectivo de la vuelta en su recorrido, me subí para preguntarle y no se había percatado que la trompeta había quedado ahí, pero ya no estaba”, comentó la artista el día jueves, cuando inició con el proceso de búsqueda en sus redes sociales.

Como si fuera cosa del destino, un joven llamado Ángel, fue su héroe. El sanjuanino, de apellido Luna, fue la persona que viajaba en la misma línea, cuando se percató del estuche que contenía el instrumento. "Esperó hasta dar con alguna publicación de búsqueda para devolverlo. No quería entregárselo a cualquiera", dijo Andreina a DIARIO HUARPE.

La joven forma parte de una banda de música que se llama "Viejo Transistor" y el instrumento era muy importante, ya que aparte de ensayar, es una fuente de ingreso más en cada una de las presentaciones que tiene con el grupo.