La sanjuanina que desafió una época y sentó las bases de la psicología en la provincia

“La psicología es todo para mí, representa la fuente de mi felicidad”, dijo Guillermina Cesco una sanjuanina de 70 años que en 1975 fundó el Colegio de Psicólogos provincial. Este domingo 13 de octubre se conmemora el día de todos aquellos que eligen esta profesión. Para ella, le representó sentar las bases de esta carrera a nivel local y desafiar a toda una generación, ya que era una de las pocas mujeres en presidir una institución de facultativos sumado al difícil contexto gubernamental con los militares en el poder.

“Esa época fue muy dura porque nos trataban como locas. No tomaban en serio nuestra profesión, creían que éramos subversivas”, dijo Cesco. Ella, junto a cuatro colegas idearon el proyecto de la agrupación de profesionales desde el año 1973 y lo concretaron dos años más tarde. Esa fecha coincidió con su llegada a San Juan luego de haber estado estudiando en Córdoba. Aplicada y muy apasionada por las diferentes teorías cumplió la carrera en tiempo récord. Se recibió en 5 años, lo que duraba el plan académico.

Antes de inclinarse por la profesión que marcaría su vida, Guillermina estudió dos años Física. Descendiente de una familia que se especializó en las Ciencias Exactas, ella no podía ser menos. Mientras compartía su hospedaje en Córdoba con tres amigas que estaban estudiando psicología se dio cuenta que ellas hablaban cosas que le interesaban mucho más que sus materias. Quedó fascinada y al mismo tiempo algo confundida ya que el planteo de cambiar de carrera se lo debía comunicar a sus padres.

En uno de los viajes de retorno a su hogar, habló con sus padres Carlos y María Guillermina. Ambos le dieron el aval que buscaba para que ella pudiera tomar el camino de la psicología. Su padre, que fue el fundador de los circuitos del Observatorio de la Pampa El Leoncito, la apoyó desde un primer momento. “Era un hombre excepcional, siempre me dio su contención. Además me dijo que me ayudaría económicamente hasta que él pudiera hacerlo, todo por verme feliz”, contó. Ella había venido con la promesa de ingresar a trabajar “Ad honorem” en el Hospital Guillermo Rawson, puesto que ocupó durante sus tres primeros años luego de egresada.

Con la experiencia que fue tomando en el ámbito laboral, se puso al frente del Colegio de Psicólogos y estuvo desde el año 1975 a 1981. De ahí su carrera comenzó a tomar fuerza y llegó a diferentes clínicas y sanatorios. Se considera una luchadora que reivindicó la profesión. Dijo que cuando muchos las trataban de “locas”, junto a otro equipo de licenciadas se dedicaron a realizar campañas publicitarias en distintos medios para lograr acercar la psicología a la sociedad.

A su edad, Guillermina sigue cultivando sus conocimientos. Hace 37 años, está casada con Alfredo Avelín y juntos tienen dos hijas y dos nietos. Ellos la acompañan durante el día a día, pero los libros y sus teorías psicológicas son las que ella elige para pasar sus jornadas leyendo y perfeccionándose aún más en la carrera que representa la pasión de su vida.