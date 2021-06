La Selección Argentina confirmó su participación y hará base en Ezeiza

En medio de la expectativa por la posición de la selección brasileña (tras la advertencia de Casemiro luego del encuentro frente a Ecuador), la AFA confirmó que la Selección Argentina participará de la Copa América Brasil 2021. Además, harán base en el predio de Ezeiza: viajan a las sedes de los partidos a 24 horas de jugar.

A través de un comunicado, la Asociación informó que el conjunto nacional disputará el certamen continental "tal lo refleja su espíritu deportivo a lo largo de toda la historia".

Además, aseguraron que la entidad "puso a disposición todas las herramientas necesarias para poder garantizar cada uno de los cuidados específicos solicitados en este difícil momento".

"Todo el staff del equipo albiceleste trabajará unido para sobreponerse ante esta adversidad que, lamentablemente, nos afecta a todos los sudamericanos por igual", sentenciaron en el comunicado. A su vez, informaron que recibieron autorización para hacer base en el predio de Ezeiza durante el campeonato. "Deberá cumplir con el arribo obligatorio a la sede brasileña el día previo al partido", afirmaron en redes sociales.

La advertencia de Casemiro por la Copa América Brasil 2021

Casemiro, capitán de la selección de Brasil, aseguró que expresarán su posición oficial el martes, luego de su partido por la octava fecha de las Eliminatorias. "No podemos hablar de este asunto, pero todo el mundo sabe cuál es nuestra posición. Más claro, imposible lo que pensamos sobre la Copa América. Existe el respeto, las jerarquías que tenemos que respetar. Queremos expresar nuestra opinión después del partido contra Paraguay. No queremos desviarnos del foco de las Eliminatorias y la clasificación a la Copa del Mundo. No soy yo, somos todos, con Tite. Todos juntos", expresó en una entrevista con la televisión brasileña.

La Selección Argentina viaja a Colombia sin Armani, que volvió a dar positivo

La Selección Argentina emprendió viaje a Barranquilla, donde el martes jugará ante Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y la sorpresa estuvo una vez más en el testeo de Covid-19 de Franco Armani, que volvió a dar positivo.

Armani se había contagiado de coronavirus en el brote de River que comenzó el 15 de mayo, previo al Superclásico contra Boca. Pasaron más de dos semanas. Pero pese al alta epidemiológica y los controles médicos con resultados satisfactorios, el PCR del arquero sigue siendo positivo, por lo que no puede entrar a Colombia.