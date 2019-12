La senadora afroestadounidense demócrata Harris baja su candidatura presidencial en EEUU

Hace 1 hora

La senadora de California y una única aspirante afroestadounidense del Partido Demócrata a la Presidencia, Kamala Harris, abandonó hoy la carrera electoral, a solo un par de meses del inicio de las primarias opositoras, por falta de "recursos financieros".



Harris estaba sexta en las últimas encuestas, detrás del favorito indiscutido de los sondeos, el ex vicepresidente Joe Biden, de los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, del alcalde de una ciudad de Indiana Pete Buttigieg y el ex alcalde neoyorquino y empresario multimillonario Michael Bloomberg.



Hasta hace poco, Harris se ubicaba en el quinto lugar, pero la irrupción de Bloomberg en la carrera presidencial la perjudicó de inmediato, según los sondeos publicados por la página web especializada Real Clear Politics.



"A mis seguidores, con gran tristeza, pero también con gran gratitud, suspendo mi campaña hoy. Pero quiero ser franca con ustedes: seguiré luchando todos los días por lo que ha sido la base de esta campaña: Justicia para la gente. Para toda la gente", anunció en Twitter la senadora hija de padre jamaicano y madre india.



"Mi campaña a presidenta simplemente no tiene los recursos financieros que necesitamos para continuar. No soy una multimillonaria. No puedo financiar mi propia campaña", agregó Harris, de 54 años, en lo que parecía ser una referencia a Bloomberg y su promesa de financiarse su campaña con su fortuna.



El próximo debate de los precandidatos demócratas se realizará en Los Ángeles el próximo 19 de diciembre y la primera elección será a comienzos de febrero en Iowa.



Mientras el voto opositor aún está disperso entre el gran número de aspirantes demócratas, en el oficialismo republicano, el favorito indiscutido para quedarse con la candidatura y, potencialmente, la Presidencia, otra vez, es el mandatario Donald Trump.