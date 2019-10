La soja cerró con ganancias en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las nuevas compras de soja norteamericana por parte de China impulsaron el precio de la soja en el mercado de Chicago, mientras que los cereales presentaron cierres mixtos a la espera del informe de oferta y demanda mundial de granos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que se publicará mañana. El contrato de noviembre de la oleaginosa ganó 0,35% (US$ 1,19) hasta US$ 339,42 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,29% (US$ 1,01) para concluir la jornada a US$ 344,66 la tonelada. Los fundamentos de la suba radicaron en nuevas compras por parte de China de mercadería estadounidense y malos pronósticos climáticos para las zonas productoras de dicho país. "Los futuros de soja concluyeron la sesión con ganancias en el mercado de referencia a causa del optimismo generado por nuevas compras por parte de China, mientras se evidencian señales de una intención de finalizar la guerra comercial con los Estados Unidos", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diarios sobre la actividad en Chicago. A esto se sumó pronósticos de tormentas de nieve en el medio oeste del país norteamericano que podrían afectar al cultivo. La harina acompañó la suba del poroto con una una mejora en su contrato más próximo de 1,02% (US$ 3,4) hasta US$ 336,6 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,47% (US$ 3,09) para cerrar a US$ 653,22 la tonelada. Por su parte, el maíz bajó 0,37% (US$ 0,59) y se ubicó en US$ 155,21 la tonelada, debido a toma de ganancias y al posicionamiento de los fondos a la expectativa del informe del USDA. La baja se produjo después de sendas jornadas al alza por pronósticos climáticos desfavorables para el cultivo en zonas productoras de Estados Unidos. Por último, la posición más corta de trigo cerró sin cambios a US$ 183,81 la tonelada, mientras que los contratos más alejados concluyeron con pérdidas en torno a los US$ 0,10 ante la expectativa del informe del USDA.