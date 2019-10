La soja perdió casi US$ 5 en Chicago

La falta de compras considerables de soja estadounidense por parte de China produjo caídas de casi US$ 5 en la cotización del poroto en el mercado de Chicago, mientras que las preocupaciones del mercado por la producción de trigo argentino y australiano impulsaron las ganancias en el cereal.



El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 1,39 (US$ 4,78) hasta US$ 338,13 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,31% (US$ 4,59) para concluir la jornada a US$ 343,37 la tonelada.



Los fundamentos de la baja radicaron en un mayor progreso de la cosecha norteamericana y ante la falta de compras significativas de mercadería estadounidense por parte de China.



"Los operadores tenían buenas expectativas, luego de que se supiera de la exención de aranceles a la importación por parte del gobierno chino a industrias de ese país, para importar soja estadounidense por 10 millones de toneladas. Sin embargo, en la semana no se anunciaron ventas significativas", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre Chicago.



Sus subproductos acompañaron la caída del poroto con una baja en la harina del 0,74% (US$ 2,5) hasta US$ 334,3 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 1,21% (US$ 8,38) para posicionarse en US$ 682,54 la tonelada.



Por su parte, el trigo creció 0,33% (US$ 0,64) y se ubicó en US$ 190,24 la tonelada por compras técnicas de los fondos de inversión y las "preocupaciones" del mercado en cuanto a la cosecha en el hemisferio sur, en especial, en Australia y Argentina.



Por último, el maíz cerró sin cambios a US$ 152,26 la tonelada y con sus opciones más alejadas operando en terreno negativo.



"El cereal se contagia de la debilidad en el mercado de soja y operaciones de ventas técnicas aportan presión bajista adicional, mientras los operadores siguen atentos a las condiciones climáticas en el Cinturón Maicero de Estados Unidos para ver cómo se desarrollará la cosecha", indicó la BCR.



Según los pronósticos climáticos, se esperan tormentas en dicha región productora con un advenimiento de clima seco tras las precipitaciones.