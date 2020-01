La soja subió en el mercado de Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La soja subió en el mercado de Chicago debido a la expectativa positiva de la firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China la próxima semana, mientras que los cereales cerraron con tendencias dispares.



Los contratos de enero y marzo de la oleaginosa subieron 0,34% (US$ 1,2) hasta los US$ 344,7 y US$ 348,1 la tonelada respectivamente, debido al "optimismo" del mercado a que en los próximos días se concreten mayores ventas de mercadería estadounidense a China.



"Se mantiene el optimismo (en el mercado) de mayores compras por parte de China de productos agrícolas estadounidenses, luego de que se firme el acuerdo comercial de Fase Uno entre Estados Unidos y China la semana próxima", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Sin embargo, las ventas de soja brasileña al gigante asiático moderaron la suba.



La harina acompañó al poroto y subió 0,18% (US$ 0,6) hasta los US$ 327,3 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,55% (US$ 4,2) para concluir la jornada a US$ 755,5 la tonelada.



Por su parte, el trigo avanzó 0,44% (US$ 0,9) y se ubicó en US$ 203,1 la tonelada, debido "a incrementos en la demanda externa del cereal", en especial de Japón, explicó la BCR.



Por último, el maíz se retrajo 0,06% (US$ 0,1) y se posicionó en US$ 151,3 la tonelada tras el anuncio por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de una venta de exportación privada de 207.000 toneladas con destino desconocido con entrega para la campaña comercial 2020/21.