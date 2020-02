La soja y el trigo cayeron US$ 5 en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los precios de la soja y el trigo cayeron US$ 5 en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en que el interés de los compradores volvió a concentrarse en los negocios por maíz.



De esta manera, la soja condición contractual se negoció a US$ 240 la tonelada, con una baja de 2,05%; aunque en negociaciones concretas era posible conseguir mejoras en el valor.



En el caso de la soja de la nueva campaña, la BCR destacó que durante la jornada "la demanda comenzó a mostrar mayor interés en hacerse de soja del ciclo 2019/20, con más compradores activos en la jornada en estos segmentos".



Sin embargo, los precios no sufrieron modificaciones con respecto a ayer.



Por la soja con entrega en abril se ofrecieron US$ 220 la tonelada; mayo y junio, US$ 215; y julio, US$ 218.



Por su parte, el trigo condición contractual bajó 2,57% hasta los US$ 190 la tonelada, mientras que por el cereal con entrega en marzo se negoció a US$ 195 y con descarga en julio a US$ 200.



El maíz, a pesar de ser el grano que más negocios concentró, cerró sin cambios con entrega antes del 20 de febrero a US$ 155 la tonelada, aunque si se extendía el plazo de entrega hasta el 28 del mismo mes, el monto bajaba a US$ 153.



Para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 150; abril y mayo, US$ 140; junio, US$ 135; julio y agosto, US$ 130; septiembre y octubre, en US$ 133; y noviembre y diciembre a US$ 135.