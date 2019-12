La soja y el trigo subieron en Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los negocios por granos repuntaron en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con subas de US$ 5 y de US$ 3 para la mercadería disponible de soja y trigo, respectivamente.



Así, la oleaginosa se ubicó en US$ 248 la tonelada, mientras que con descarga en febrero se ofreció US$ 250 la tonelada.



Para la soja de la campaña 2019/20, las oferta aumentó US$ 3 y se ubicó en US$ 230 la tonelada, a la vez que para la entrega en junio se negoció en US$ 232 y para julio en US$ 235.



El mejor precio abierto de compra por maíz con descarga se mantuvo sin cambios en US$ 143 la tonelada.



Por el cereal de la campaña 2019/20, el mejor precio abierto de compra por mercadería con descarga en marzo 2020 fue de US$ 139 la tonelada; abril, US$ 137; mayo, US$ 138; junio, US$ 135; julio y agosto, US$ 131; y septiembre, US$ 132.



Por el trigo con descarga se ofrecieron US$ 3 más hasta los US$ 163 la tonelada, mientras que por negocios condición contractual, sin descarga inmediata, el mejor precio de compra fue de US$ 165.



Para la descarga en enero, el mejor precio de compra fue de US$ 170; febrero, US$ 173; y marzo y abril, US$ 175.



Por último, el girasol se mantuvo en US$ 240 y la cebada en US$ 130.