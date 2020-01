La temporada en El Calafate se proyecta excelente, según sus autoridades de Turismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La temporada en El Calafate, principal centro turístico de Santa Cruz, se presenta excelente, según autoridades de Turismo de esa comuna, que es la puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, donde los precios de las excursiones varían de 1.200 a 9.000 pesos este verano.



El director de Turismo municipal, Oscar Souto, dijo a Télam que "enero viene excelentemente bien, al igual que febrero; marzo en particular viene muy alto con respecto a otros años".



"Superamos nuestro año de referencia", afirmó en relación a 2015, que "fue el mejor año de la historia, que ahora lo superamos en un 7,5% de ocupación. Crecimos un 13% de acuerdo al 2018, que no fue un año malo".



Souto aseguró que "si todo sigue como empezó, el 2020 superará al 2019 también" porque "aparecen nuevos mercados que están gravitando en esto, además del trabajo de promoción que llevó adelante la gente de la municipalidad y de la ciudad",



En el Parque Nacional Los Glaciares, empleados municipales informaron a esta agencia que durante el fin de semana entraron a esa reserva casi 3.500 personas por día, a lo que se debe sumar los casi 1.000 turistas que salen de Punta Bandera para ingresar en embarcaciones.



Los precios de hoteles en El Calafate, en el caso de 4 estrellas, oscilan entre 4.500 y 22.000 pesos por noche; una parrillada sin bebidas va de 500 a 700 pesos, y los paseos tienen amplia variación de precios según el tipo y duración



Las excursiones al glaciar Perito Moreno, a 80 kilómetros de El Calafate, cuestan 1.200 pesos, y al Chaltén, a 200 kilómetros, 2.400, en ambos casos de ida y vuelta en el día.



Las naves que zarpan del puerto de Punta Bandera para contemplar los glaciares Upsala y Spegazzini, en un viaje de entre seis y ocho horas, cuestan de 5.500 a 6.800 pesos por persona.



El minitreking sobre los hielos eternos vale 9.000 pesos y se extiende de 7 a 18, en una experiencia que incluye el traslado, los implementos para la caminata y la comida, en tanto un paseo en vehículos 4X4 de tres horas se paga en promedio 3.200 pesos.



Las fuentes de Turismo puntualizaron que existen promociones especiales para los residente locales y santacruceños, con precios de todas las categorías según el poder adquisitivo de los visitantes.



Sobre los extranjeros, precisaron que proceden mayoritariamente de Europa en enero y canadienses y de Estados Unidos en febrero, mientras que en marzo se destacan, entre otros, los visitantes israelíes, y últimamente llegan muchos turistas de Corea, China y Japón.



La villa turística cuenta con 9.000 plazas registradas, más otras 2.000 informales, que son contratadas por servicios on line.